Remus Lăpușan, deputat PSD de Cluj: „România are ce arăta, are ce oferi și merită să fie cunoscută mai bine”

Deputatul PSD Remus Lăpușan atrage atenția asupra unei probleme majore: deși România are un potențial turistic uriaș, lipsa unei strategii coerente de promovare face ca imaginea țării ca destinație turistică să rămână sub așteptări.

Remus Lăpușan, deputat PSD de Cluj: „România are ce arăta, are ce oferi și merită să fie cunoscută mai bine”| Foto: Remus Lăpușan

Într-o declarație fermă privind viitorul turismului românesc, Remus Lăpușan atrage atenția asupra unei probleme majore: deși România are un potențial turistic uriaș, lipsa unei strategii coerente de promovare face ca imaginea țării ca destinație turistică să rămână sub așteptări.

„Turismul este una dintre marile noastre oportunități. Avem peisaje spectaculoase, o cultură autentică și oameni care știu să primească vizitatori cu căldură. Mulți dintre cei care ajung aici, pentru prima dată, pleacă uimiți și spun că nu se așteptau la o asemenea diversitate. Și totuși, realitatea statistică ne arată că imaginea României ca destinație turistică rămâne sub așteptări”, a declarat Lăpușan.

Cu toate acestea, statisticile oficiale arată un dezechilibru clar: în 2024, turiștii străini au cheltuit în România circa 5,3 miliarde de euro, în timp ce românii au cheltuit în afara țării peste 9,7 miliarde.

„Nu e vorba doar despre bani. Ci despre cum ne prezentăm lumii. Despre felul în care ne spunem povestea. Despre cum alegem să vorbim despre ceea ce avem – și mai ales, cum îi convingem pe alții să descopere ceea ce noi, uneori, luăm de-a gata”, a adăugat deputatul.

„România are multe de oferit”

În opinia sa, România are un conținut turistic autentic și atractiv — de la trasee montane și sate tradiționale, la cetăți medievale și o gastronomie locală care poate cuceri orice vizitator — însă toate aceste atuuri nu sunt suficient valorificate.

Lăpușan subliniază că promovarea turismului nu trebuie privită ca o cheltuială, ci ca o investiție în reputația națională și în economia locală. El cere o schimbare de mentalitate și de abordare.

„România are multe de oferit. De la trasee montane și sate tradiționale, până la cetăți medievale, mănăstiri vechi și o gastronomie care poate cuceri orice turist curios. Problema e că aceste lucruri nu ajung suficient de departe. Nu au parte de vizibilitatea pe care o merită. Iar într-o lume în care imaginea contează din ce în ce mai mult, lipsa unei strategii coerente de promovare ne costă. Nu spun că nu s-au făcut lucruri. Dar cred că trebuie să fim mai prezenți și mai consecvenți. Să participăm activ la târguri internaționale. Să construim o imagine modernă, dar sinceră, a României. Să folosim mai eficient mediul online, acolo unde se dau bătăliile pentru atenție și curiozitate. E nevoie de o schimbare de perspectivă: promovarea turismului nu este o cheltuială, ci o investiție în reputația noastră. Este felul prin care putem arăta lumii cine suntem și ce prețuim. Și poate cel mai important, este un mijloc prin care putem susține comunitățile locale, micii antreprenori și patrimoniul cultural autentic.

România chiar are ce arăta. Are o poveste vie, care merită spusă. Nu ne lipsește conținutul – ne lipsește doar voința și coerența cu care să-l ducem mai departe”, a adăugat Remus Lăpușan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: