Georgescu nu vrea fonduri europene: Nu ne interesează. Poporul român îl are pe Dumnezeu!

Candidatul pro-rus Călin Georgescu a declarat că nu vrea să mai ia fonduri europene dacă ajunge președintele României.

Călin Georgescu a fost ridicat în trafic și dus la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. |Foto: Inquam – Mălina Norocea

Călin Georgescu a acordat un interviu controversatei jurnaliste pro-ruse din Republica Modolva, Natalia Morari, iubita lui Veaceslav Platon, oligarhul fugit la Londra după ce a fost acuzat de participarea la furtul unui miliard de dolari dinh sistemul bancar moldovenesc.

Interviul este subtitrat în limba rusă, și cuprinde o oră de atacuri la adresa Uniunii Europene. Georgescu a anunțat că nu își dorește ca România să ia fonduri europene, pentru că „poporul îl are pe Dumnezeu”.

„Cine este interesat de banii UE? România este bogată, eu nu am nevoie de banii lor. Poporul român îl are pe Dumnezeu. Deci nu ne interesează. Independența unei țări vine din capacitatea de a se finanța singură”, a spus Călin Georgescu într-o discuție cu Natalia Morari, o fostă candidată la alegerile din Republica Moldova.

Călin Georgescu a declarat în mod repetat că vrea ieșirea din UE și din NATO. El și-a exprimat deschid admirația față de dictatorul rus Vladimir Putin.

„România va fi motorul Europei. Germania nu are cum să mai fie, că nu are de unde. Aceste sancțiuni pe care le-au gândit acești tribali s-au întors ca un bumerang, pentru că nu mai au de unde să susțină economia. România va avea de unde. Asta doresc eu României. Să devină motorul principal al Europei. Lucrurile se vor schimba, de unde? Din economie. Nu am nevoie de banii lor, ce să faci cu ei? Cu banii nu poți să faci nimic, s-au vândut destui pe doi bani, inclusiv prin țările vecine”, a susținut el.

„Ștefan cel Mare a stat drept în momentul în care a fost încercarea de a fi cotropit, atunci te cotropea Imperiul Otoman, acum te cotropește Uniunea Europeană”, a mai declarat Georgescu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: