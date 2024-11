EXIT-POLL. Marcel Ciolacu și Elena Lasconi s-ar putea înfrunta în turul II.

Alegeri prezidenţiale 2024, turul I. Secțiile de vot s-au închis la ora 21:00.

Secţiile de votare organizate pe teritoriul României pentru alegerea preşedintelui s-au închis duminică seara, la ora 21:00.

Prezență de 57% în Cluj

Prezența la urne în Cluj a fost de 57,38%, votând 353.435.

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este 18.008.480 de cetăţeni. Până la 21:00, la urne s-au prezentat 9.436.924 de români, din cei 18.008.480 înscriși pe listele permanente.

La ora 21:00, prezenţa la urne este de peste 52%.

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, a obţinut, la primul tur de scrutin de duminică, 25% din voturi, Elena Lasconi, candidatul USR, 18%, iar Călin Georgescu, candidat independent - 16%, potrivit exit-poll-ului realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE şi The Center for International Research and Analyses (CIRA).



Pe locurile următoare s-au clasat, conform sondajului realizat la ieşirea de la urne:

George Simion (AUR) - 15%

Nicolae Ciucă (PNL) - 14%

Mircea Geoană (independent) - 5%

Kelemen Hunor (UDMR) - 4%

Cristian Diaconescu (independent) - 2%

Alţii - 1%

Potrivit AVANGARDE - CIRA, datele sunt valabile pentru ora 19,00 şi doar pentru secţiile de pe teritoriul României, fără a ţine cont de secţiile din străinătate.

