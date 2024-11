Boc despre Sabin Sărmaș: „Este expresia pură a nepotismului din politica românească. Multe vorbe goale, lipsite de conținut.”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a lansat o serie de critici la adresa fostului contracandidat, Sabin Sărmaș, care candidează ca independent pentru un loc în Camera Deputaților.

Aflat la Horia Nasra Show, primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a lansat o serie de critici la adresa fostului contracandidat la fotoliul de primar, Sabin Sărmaș.

Potrivit primarului Emil Boc, toate funcțiile pe care le-a avut Sărmaș sunt datorită unchiului său, Vasile Dîncu.

„Eu nu am zis o vorbă greșită despre domnul Sabin Sărmaș în toată campania electorală. Acum îmi permit (…) Spun lucrurilor pe nume și îmi asum ceea ce spun. Domnul Sărmaș nu este ceea ce pretinde. S-a prezentat ca o persoană care rupe afișul, anti-sistem, ceea ce la prima vedere poate fi apetisant pentru oricine care este nemulțumit că lucrurile nu merg bine. Din nefericire, Sabin nu are în realitate acel profil pe care și l-a construit cu o mașină media incredibilă.

Domnul Sărmaș este expresia pură a nepotismului din politica românească. Toate funcțiile majore pe care le-a primit se datorează calității de nepot a lui Dîncu și utilizând PNL ca instrument. El a obținut tot ce a putut utilizând sistemul de pile, cunoștiințe și relații.

Cât de mulți tineri sunt mult mai capabili în domeniul digitalizării și inovării dar care nu l-au avut pe unchiul Sam alături nu au ajuns în vârful piramidei Agenției Naționale de Digitalizare sau președinți de comisii”, a declarat Emil Boc.

„Multe vorbe goale”

Emil Boc l-a criticat pe Sabin Sărmaș pentru lipsa de acțiune în apărarea facilităților fiscale pentru sectorul IT, unul pe care susține că îl sprijină prin activitatea sa.

El a subliniat că, deși el însuși a susținut public această industrie și a criticat deciziile recente de eliminare a facilităților, Sabin Sărmaș nu a scos un cuvânt pentru a apăra industria.

„L-am urmărit cu atenție când au fost discuțiile despre eliminarea sau reducerea facilităților din zona IT. O vorbă nu a scos, un punct de vedere nu a avut în partid sau în calitate de președinte al Agenției Naționale pentru Digitalizare, care prin excelență trebuia să apere profilul IT, în timp ce eu public am preferat să rup acordul cu FMI decât să renunț la facilitățile pentru IT (…) Am preferat să nu mergem mai departe. S-a eliminat pe parcurs, ceea ce este o greșeală pentru că este o industrie fanion, creatoare de locuri de muncă, dar nu, nu l-am auzit pe domnul Sărmaș să rupă afișul pentru IT. Multe vorbe goale, dar lipsite de conținut”, a adăugat Boc.

