7 ani de promisiuni, amânări și indolență în care nu s-a făcut nimic. Așa s-ar putea scrie într-o propoziție istoria centurii metropolitane a Clujului. (P)

Președintele USR, Cătălin Drulă și candidații Alianței Dreapta Unită la alegerile europarlamentare și locale au venit alături de Viorel Băltărețu pentru a trage un nou semnal de alarmă pentru acest proiect.

Din locul în care ar fi trebuit să înceapă centura metropolitană a Clujului, Cătălin Drulă a explicat că banii europeni pentru centură sunt prevăzuți în Programul Operațional de Transporturi până în 2030 dar, din păcate, după șapte ani nu există nici măcar un contract semnat și până și acest termen pesimist este în pericol.

„Emil Boc a avut nevoie de șase ani pentru un studiu de fezabilitate. Apoi a anulat o primă licitație. Apoi și a doua, după ce a dat afară singurul constructor interesat.

Cât am fost ministrul Transporturilor, am adus bani și pentru metroul din Cluj, din PNRR și fonduri europene clasice pentru Centură. Nu a făcut nici una, nici alta. Metroul este cel mai întârziat proiect din PNRR, conform guvernului din care face parte chiar PNL. Dincolo de PR-ul lui Emil Boc, realitatea este aceasta: nu este în stare să dezvolte mari proiecte.”

Viorel Băltărețu, candidatul Alianței Dreapta Unită la primăria Cluj-Napoca a subliniat nevoia urgentă pentru centură, dar și abordarea pe care o va avea ca primar:

„Realizarea centurii va fi o trambulină pentru modernizarea orașului nostru: vom reda clujenilor centrul orașului, vom respira aer mai curat, vom sta mai puțin în trafic, iar prețul locuințelor va fi mai accesibil. Va fi un factor hotărâtor pentru dezvoltarea economică a următorilor 50 de ani

Eu din 2021, de când am devenit deputat, am încercat să stau alături de administrație atât cât mi s-a permis. Alături de colegii mei, am încercat să oferim susținere și soluții ca să împingem lucrurile înainte, dar la un moment dat Primăria a refuzat orice comunicare sau colaborare.

Administrația a avut nevoie de cinci luni de zile pentru a da un răspuns negativ și spune că oferta a fost cu 30% mai mare decât cea din caietul de sarcini… mă întreb: când s-a deschis oferta financiară, nu a fost primul lucru care s-a văzut?

Centura ocolitoare e prioritatea ZERO a primului meu mandat la Primăria Cluj-Napoca și SE POATE finaliza în patru ani! Am analizat în amănunt proiectul, am cerut părerea specialiștilor, am organizat dezbateri publice. Nu există motive pentru care să nu putem.

Planul meu este:

să asigur o echipă competentă de management de proiect în primărie pentru supervizarea proiectului;

să asigur finanțare continuă, astfel încât să nu apară blocaje;

să asigur frontul de lucru pentru constructori;

să asigur monitorizarea permanentă și să informez transparent asupra evoluției proiectului;

să asigur respectarea componentei verzi a proiectului, prin replantarea unui număr dublu de copaci;

să demarez toate proiectele drumurilor de legătură a nodurilor centurii cu orașul.

Se poate ca în patru ani să avem un trafic fluid prin oraș și să nu ne mai pierdem ore prețioase din viață în mașină.”

