Ce așteptări are Alin Tișe pentru alegerile locale din iunie? „Orice om politic dorește ca activitatea lui să se reflecte și într-un scor politic”.

„Orice om politic dorește ca activitatea lui să se reflecte și într-un scor politic”, spune președintele Consiliul Județean, cu privire la alegerile locale din 9 iunie, în cadrul cărora va candida pentru un nou mandat.

Ce așteptări are Alin Tișe pentru alegerile locale din iunie?

Președintele CJ Cluj a afirmat miercuri, într-o emisiune radio, că nu poate înainta o estimare cu privire la scorul pe care îl va obține la alegerile locale din iunie, însă își dorește ca activitatea sa din ultimele mandate să fie reflectată în rezultatul alegerilor.

„Este dificil să mă autoevaluez în procente, în ceea ce înseamnă o voință a electoratului. Noi, ca oameni politici implicați ne dorim ca prin activitatea administrativă îndeobște să avem efecte politice consistente. Orice om politic care are o astfel de activitate pe o perioadă mai îndelungată în mod evident dorește ca această activitate a lui să se reflecte și într-un scor politic, odată la patru ani, la alegeri. Nu știu ce să vă spun despre procentele pe care le vom putea obține, pentru că nu am informații, ce pot să vă spun este că, timp de patru ani, dar și în celelalte mandate, am încercat să fac cât am putut de bine și de mult în acest județ, iar oamenii vor fi aceia care, în final, vor aprecia dacă am făcut mult, dacă am făcut puțin, dacă am făcut bine sau mai puțin bine în această activitate intensă pe care o derulăm la Consiliul Județean”, a declarat acesta.

Listele candidaților, anunțate oficial luna viitoare

Alin Tișe a prezentat totodată calendarul pregătirilor pentru alegerile locale din 9 iunie.

„Urmează să parcurgem o etapă în partid împreună cu ceilalți candidați primari și cu echipele de consilieri locali și județeni, ne încadrăm în graficul prevăzut de lege, care spune că undeva din 15 aprilie până în 30 aprilie e perioada de depunere a candidaturilor. Mai avem aproximativ o lună, până atunci trebuie să parcurgem acești pași – formarea echipelor, desemnarea tuturor primarilor, listele de consilieri locali și județeni, depunerea de candidaturi, validarea lor în forurile noastre statutare și depunerea de candidaturi la Biroul Electoral”, a spus președintele CJ Cluj.

„Întreg județul trebuie să aibă o reprezentare corespunzătoare”

Cât despre echipa cu care va merge pe listele pentru Consiliul Județean Cluj, Alin Tișe a declarat că aceasta nu a fost conturată încă, însă va ține cont de principiul reprezentativității, atât din punct de vedere al sexului și categoriilor de vârstă, cât și din punct de vedere geografic.

„Nu am conturat încă echipa de candidați pentru consiliul județean, urmează să fie conturată și discutată, mai întâi la partid, pentru a o duce la o formă optimă, încât să se poată regăsi cât mai multă lume în ea. De fiecare dată mi-am dorit să fie pe liste reprezentanții tuturor organizațiilor reprezentative în partid, adică oameni care să aibă competențe profesionale, dar să fie și din rândul doamnelor, și din rândul pensionarilor, și din rândul tinerilor și așa mai departe. (...) Dorința cu care plec este să găsesc oameni pregătiți profesional, din organizațiile noastre. Întreg județul trebuie să aibă o reprezentare corespunzătoare pe lista de la Consiliul Județean. E foarte important ca pe liste să există reprezentanți ai tuturor zonelor din acest județ”, a mai arătat șeful forului județean.

„Clujul este județul cu cel mai mare venit pe cap de locuitor și produsul intern brut per capita, dar și județul cu cea mai mare dezvoltare economică în ultimii ani, depășind chiar Bucureștiul la venitul pe cap de locuitor, ceea ce înseamnă, pentru noi, că acest județ, în frunte cu municipiul Cluj-Napoca, este pe un drum ascendent, pe un drum bun”, a mai arătat Alin Tișe.

