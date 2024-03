Emil Boc, despre câștigarea procesului legat de Roșia Montană: „Este o victorie a democrației și o reușită a societății românești”

Câștigarea procesului legat de Roșia Montană este o victorie a democrației și o reușită a societății românești, a precizat Emil Boc.

Emil Boc a avut cuvinte de laudă la adresa celor care au luptat pentru ca România să câștige procesul cu Gabriel Resources. Sursă foto: Facebook/ Emil Boc

Câștigarea procesului Roșia Montană cu compania Gabriel Resources de către statul român este o victorie a democrației și o reușită a societății românești, a precizat Emil Boc la un post de radio local. Totodată, primarul orașului Cluj-Napoca a declarat că în 2019 a fost la Washington unde a fost audiat cu privire la proiectul de la Roșia Montană.



„Despre Roșia Montană pot să vorbesc și să scriu cărți, atât din perspectiva subiectului, cât și din perspectiva audierii mele la Washington. Eu nu am vorbit despre acest subiect în spațiul public. Am dat și depoziție scrisă în România, am răspuns la 50 de întrebări, după care am fost invitat și am fost la Tribunalul Arbitrar în 2019, am ajuns seara, a doua zi dimineața am avut o audiere de șase ore, iar apoi m-am întors acasă.

Am știut subiectul de la Guvern astfel încât am reușit să-mi fac o imagine destul de clară despre Roșia Montană. Subliniez încă o dată profesionalismul acestor avocați. Să nu uităm că am avut și de la Cluj în echipă un avocat și profesor, e vorba de Dacian Dragoș și profesorul Marius Arosa, care a câștigat în țară împotriva Roșiei Montane”, a declarat Emil Boc.

Emil Boc: Avem un dar de a nu ne bucura de nimic și să otrăvim totul

Primarul Clujului a mai vorbit și despre audierile de la Tribunalul Arbitral, care au durat mai bine de șase ore.

„Trebuie să spun că audierile la un Tribunal Arbitral nu sunt ușoare. Eu m-am dus că că avocații mi-au spus că dacă nu merg, riscă să nu ia în considerare declarația scrisă. Eu am fost propus de statul român să particip și atunci dacă exista riscul acesta, am zis vreau să merg acolo să spun tot ce știu despre Roșia Montană. Repet, nu a fost ușor: am răspuns la judecători și la atacul dezlănțuit al companiei canadiene. A fost o experiență fascinantă.

Doar un tribunal cu un profund ADN democratic ar fi putut da dreptate voinței poporului și nu profitului. Acest proiect, Roșia Montană, după părerea mea, a căzut pentru că nu a reușit să îndeplinească cerințele de autorizare și să obțină licența socială pentru proiectul minier.

Licența socială este că nu ai reușit să convingi poporul și opinia publică de utilitatea acestui proiect pentru interesul general. Niciun profit nu poate învinge democrația, chiar dacă trăim în capitalism. Nu poate fi contrar interesului general”, a mai punctat edilul.

De asemenea, Emil Boc a afirmat că în democrație nu poți să faci lucruri contra poporului.

„În democrație nu poți să faci lucruri contra poporului. Eu cred că acesta a fost argumentul fundamental, format din două componente: lipsa autorizațiilor și lipsa licenței sociale. Această reușită este produsul celei mai sănătoase și curajoase dezbateri publice din societatea românească de după 1989.

Ar trebui să ne bucurăm cu toții pentru că toți am contribuit la acest succes. Nu să aruncăm cu noroi și să nu vedem ce am câștigat. Eu nu cred că primul ministru sau ministrul Finanțelor să fie împroșcați cu noroi. La ei ar fi rămas în brațe dacă pierdeam procesul. E normal că au tras un semnal de alarmă. Acest scenariu, al pierderii, a fost tot timpul pe masă, de aia m-am dus la Washington”, a mai spus Emil Boc.

