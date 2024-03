Liberalii din regiune și-au dat întâlnire la Cluj. Clujul, exemplu de bune practici recunoscut internațional în absorbția fondurilor europene.

Cei mai importanți lideri ai Partidului Național Liberal din regiunea de nord-vest și-au dat întâlnire la Cluj, sâmbătă, în cadrul conferinței regionale „Europa în fiecare localitate”.

Liderii liberali din regiune s-au reunit sâmbătă, 9 martie, la Cluj-Napoca, în cadrul conferinței regionale „Europa în fiecare localitate”. În cadrul întâlnirii, aleși locali, reprezentanți ai guvernului și europarlamentari PNL au subliniat importanța pe care fondurile europene au jucat-o în dezvoltarea orașelor și județelor din regiune, făcând totodată apel la mobilizare, în pragul campaniei electorale, pentru apărarea valorilor europene și eliminarea extremismului.

„Acum suntem la o alegere electorală europeană distanță de începutul sfârșitului UE, dacă în 9 iunie nu vom trimite în Parlamentul Eeuropean o consistentă, serioasă și puternică majoiritate pro-europeană și dacă vom lăsa ca alții, extremiștii, să pătrundă în structurile de conducere ale UE, nu va mai fi decât un singur pas până când destrămarea acestui continent, al UE, va fi pe tapet. Brexitul a arătat că dezinformarea și necunoașterea avantajelor apartenenței europene ne poate conduce la dezastru. Această contrucție politică a UE este cea mai reușită de pe planetă care a dus pacea, securitatea și accesul la prosperitate a tuturor cetățenilor. Democrația trebuie apărată în fiecare zi, pentru că demonii trecutului sunt acolo. (…) Faptul că noi avem acest bulgăre de aur care este UE nu lăsați să îl pierdem, pentru că în timp pierdem viitorul nostru”, a declarat primarul Emil Boc, în cadrul evenimentului.

Tarcea: „Europa în fiecare localitate înseamnă libertate”

La rândul său, viceprimarul Dan Tarcea a subliniat importanța Uniunii Europene în asigurarea unui climat de siguranță și libertate în fiecare localitate din țară, de care, din păcate, vecinii noștri de la nord nu se bucură. El a arătat totodată că este de datoria fiecărui cetățean să apere valorile europene, în comunitățile lor.

„Este un lucru despre care se vorbește mai puțin pe care apartenența la Uniunea Europeană îl asigură în fiecare localitate: libertatea. Să ne gândim ce se întâmplă la câteva zeci, sute de kilometri de granița României, unde tineri ca și voi, care acum trei ani aveau diverse activități, se întâlneau să socializeze, să se distreze, sunt astăzi obligați să își apere țara, să își apere bunurile, să își apere părinții. Unii dintre ei nu mai sunt printre noi. Europa în fiecare localitate înseamnă libertatea de exprimare, libertatea de a trăi, libertatea de a te simți bine la tine acasă. Noi, ca cetățeni europeni, avem un rol foarte important și datoria de a păstra Europa la noi acasă, un rol care cred că nu este doar al politicienilor. Cred că este responsabilitatea fiecărui cetățean de a face toate demersurile necesare pentru a putea să păstrăm Europa la noi acasă, să eliminăm extremismul și să ne asigurăm că viitorul României este în Uniunea Europeană”, a arătat viceprimarul Dan Tarcea.

La eveniment au participat, printre alții, deputatul european Daniel Buda - președinte PNL Cluj, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, Mircea Abrudean, secretar general al Guvernului României, Siegfried Mureșan, deputat european, Mircea Abrudean, secretarul general al Guvernului, Ovidiu Cîmpean, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești.

Clujul, recunoaștere internațională pentru calitatea vieții

Nivelul de trai a crescut exponențial de la aderarea României la Uniunea Europeană: în urmă cu doar două decenii, puterea de cumpărare a românilor era comparabilă cu cea a locuitorilor din țările Lumii a Treia, astăzi fiind la 78% din media UE. Ovidiu Cîmpean, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a arătat că regiunea de nord-vest și în special Clujul sunt lideri ai absorbției fondurilor europene, la nivel național.

„Gândiți-vă că acum 70 de ani, Europa era distrusă de cel de-al doilea război mondial și care este progresul pe care Uniunea Europeană a reușit să îl aducă statelor membre. (...) Aș aminti și rezultatele excelente ale României de când am intrat în Uniunea Europeană, avem 17 ani de apartenență la UE. V-aș prezenta un singur indicator, PIB per capita raportat la puterea de cumpărare. În 2000 eram la 26% din media Uniunii Europene, aproape de statele de pe continentul african, iar astăzi suntem la 78% din media Uniunii Europene, ceea ce ne poziționează în Europa Centrală și de Est ca statul cu cea mai rapidă recuperare economică din această parte a Europei. (...) În regiunea de nord-vest sunt campionii absorbției de fonduri europene. Suntem pe primul loc la nivel național în ceea ce privește absorbția de fonduri europene. Clujul este un exemplu de bune practici, fiind în primele 10 orașe de la nivel european care au obținut labelul de oraș care își propune să devină neutru din punct de vedere climatic până în 2030. Peste 60% din cetățenii de aici consideră că viața lor s-a îmbunătățit în ultimii 5 ani, chiar dacă am avut de trecut peste nenumărate crize”, a spus Ovidiu Cîmpean.

„Aleșii locali sunt foarte importanți în implementarea proiectelor europene”

La Bruxelles, Clujul a devenit un exemplu de bune practici, a arătat liderul PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, care a subliniat totodată rolul important jucat de aleșii locali în implementarea proiectelor din fonduri europene.

„Aleșii locali sunt foarte importanți în implementarea proiectelor europene. Europa în fiecare localitate este și Europa în fiecare casă. Cetățenii trebuie să fie conștientizați de importanța apartenenței noastre la UE. Faptul că avem alegeri suprapuse anul acesta este un lucru foarte bun. Nu ascund faptul că aș vrea ca aceste alegeri să fie comasate și pe viitor. Zeci de miliarde de euro au venit în România de când am aderat la UE. Suntem în fața unor mari provocări în acest moment. Mă refer la extremismul tot mai prezent. Cluj-Napoca este un exemplu de bune practici despre care se vorbește la Bruxelles”, a arătat Daniel Buda.

Clujul, sinonim cu dezvoltarea, la nivel internațional

Faima Clujului trece însă granițele țării, dar și a Europei. Fostul prefect de Cluj Mircea Abrudean, secretar general al Guvernului, a arătat că, din Japonia până în Noua Zeelandă sau Australia, numele municipiului nostru are răsunet și este sinonim cu o calitate a vieții ridicată.

„La începutul anului, am fost la Paris la prezentarea studiului economic al României în fața celor 38 de state membre OCDE, extrem de serioase din punct de vedere al evaluărilor, însă discutând cu delegați din toate colțurile lumii, am fost extrem de onorat și de încântat să văd că ei știau despre Cluj foarte multe lucruri. Știau că este orașul din România în top 10 orașe la nivel european din punctul de vedere al calității vieții. Extraordinar, din punctul meu de vedere, și cu asta trebuie să începem. Clujul este un model pentru toată regiunea, pentru toată România, chit că uneori ceilalți ne privesc cu invidie – eu îi zic constructivă. Asta înseamnă Uniunea Europeană, ceea ce se întâmplă la Cluj. Faptul că oameni din Japonia, din Noua Zeelandă, din Australia vorbesc despre Cluj înseamnă enorm pentru mesajul european pe care trebuie să îl transmitem: Clujul s-a dezvoltat cu bani europeni, datorită administrației locale, dar fără bani europeni, Clujul nu ar fi fost în top 10 orașe din punct de vedere al calității vieții”, a afirmat Abrudean.

Acțiuni ale tineretului liberal în toată țara

TNL organizează în perioada 9 martie-8 mai o serie de conferințe în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, prin care ne propunem să subliniem rolul pe care fondurile europene îl au în dezvoltarea comunităților noastre. Guvernarea centrală a PNL și administrațiile locale liberale au demonstrat de fiecare dată că sunt exemple de bune practici în atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea României. Partidul Național Liberal este cel mai pro-european partid din România, care își asumă în continuare să fie principala voce care promovează valorile europene și pentru care utilizarea banilor europeni reprezintă o prioritate în modernizarea comunităților locale.

La finalul evenimentului, un steag de mari dimensiuni reprezentând alăturat steagul României și steagul Uniunii Europene va fi desfășurat de către participanți pentru a sublinia, în mod simbolic, importanța apartenenței la construcția europeană. Steagul va străbate toate cele 41 de județe ale țării și municipiul București.

