Alin Tișe consideră că lista pentru alegerile europarlamentare nu poate fi lăsată la cheremul celor de la București

Alin Tișe a avut un mesaj clar pentru cei de la București, înaintea alegerilor europarlamentare și locale, care vor avea loc pe 9 iunie.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj. Sursă foto: Facebook/ Alin Tișe

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a vorbit la un post de radio despre lista comună PSD-PNL la europarlamentare, amintind că îl vrea pe liderul filialei județene Cluj, Daniel Buda, să fie pe locul întâi sau doi.

„Lista PNL-ului nu va putea fi făcută după cheremul și placul unora de la nivel central. Eu mă aștept ca domnul Daniel Buda să fie pe această listă pe măsura performanței politice și electorale a organizației Cluj. Adică Clujul este pe locul întâi sau al doilea în țară, așa cum spun colegii de la PNL, aștept ca și reprezentantul nostru să fie pe lista PNL pe locul întâi sau al doilea. Asta ar însemna corectitudine și meritocrație în partid. Sigur, candidatul nostru este competent în sine. Pentru că altfel, dacă noi, PNL, deși am decis o listă comună cu PSD, dacă noi la nivelul PNL-ului nu decidem după performanță, atunci va trebui, de exemplu, ca cei de la București să vină ei în campanie electorală în Cluj cu lista făcută de ei. De asemenea, ar însemna o umilință pentru primarii PNL și toți aleșii liberali din Județ. Dacă reprezentantul județului nostru nu este așezat pe lista PNL pe un loc în funcție de meritocrație. Ulterior, lista se va comasa cu lista venită de la PSD și în final se va da o listă unică. Legat de alegerile locale, unde se pune problema unor liste comune. Decizia de la București spune că la nivel teritorial, fiecare organizație județeană poate să decidă dacă merg sau nu pe lista comună”, a declarat Alin Tișe.

Alin Tișe: La nivelul județului Cluj nu s-a luat o decizie cu privire la modul în care se va merge la alegerile locale

Șeful Consiliului Județean a mai precizat că nu există nicio decizie cu privire la modul în care se va merge la alegerile locale, amintind că decomandată, lista comună este decisă doar pentru europarlamentare.

„Cred că dincolo de campania electorală, performanța electorală trebuie să primeze în orice decizie. Oamenii percep în mod direct activitatea politică a unui ales. Atâta timp cât un partid își așează oamenii după criterii de performanță, asta ar stimula toate organizațiile din țară în a avea performanță. Dacă noi, organizația Cluj, dacă suntem pe primele locuri la performanță electorală, ne dorim ca și reprezentatul nostru să fie pe acea listă. El ne reprezintă pe noi”, a afirmat Alin Tișe.

Întrebat dacă se va păstra harta politicii românești cum este acum după alegerile locale, președintele Consilului Județean a precizat că este greu de spus.

„Aici, până la urmă, rămân la părerea că oamenii vor judeca după rezultate. În rest suntem obligați să venim în fața oamenilor, cu bune cu rele. Ei au întotdeauna dreptate și atâta timp că oamenii vor aprecia că s-au făcut lucruri bune, probabil că vor da votul. Cred că întotdeauna, în funcțiile alese, ceea ce rămâne după tine sunt lucrurile pe care le-au făcut. Restul ce spui în campanie sunt uitate”, a mai declarat Alin Tișe.

Totodată, președintele Consiliului Județean Cluj a vorbit și despre digitalizarea instituțiilor din județul Cluj, precizând că există noi tipuri de documente eliberate de ghișeele online.

„După cum știți este un subiect despre care se vorbește de câțiva ani. La noi, aceste proiecte discutate sunt amânate și uitate. La nivelul Clujului am decis să nu mai așteptăm și am demarat acest proces de digitalizare. Am început cu Ghișeul Unic și digitalizarea acestei părți din activitatea noastră. De asemenea, există o echipă care urcă în pe platformă, în fiecare zi, avize, documente, care se pot obține online. Dacă în urmă cu câteva luni, Clujul a fost primul județ care a emis autorizație de construire și certificate de urbanism în format, care sunt valabile și din punct de vedere juridic, între timp am reușit digitalizăm și avizele date de Pompieri și de la ISU, la poliția rutieră, iar acum am reușit la nivelul Consiliului Județean să adăugăm noi avize eliberate de către Compania de Apă Cluj cât și Arieș. Pe lângă avizele de care vorbeam, am reușit să implementăm câteva noi cereri, respectiv cereri de eliberare avizului de la Compania de Apă, aviz de amplasament, cererea pentru avizului de racordare. În esență, pe lângă certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, alte documente în materia urbanismului, de asemenea 11 cereri de avize emise de ISU, am mai reușit în perioada care tocmai s-a încheiat am reușit să implementăm și altele”, a explicat Tișe.

De altfel, șeful CJ Cluj a amintit că și în 2024 se va continua dezvoltarea județului prin lucrări la drumurile județene.



„Zilele trecute au fost încheiate 10 contracte, deși suntem la început pentru demararea lucrărilor. Este o continuare a programului nostru de lucrări de întrețineri curentă și perioadă pe drumurile județene pentru anul 2024. Avem practic 11 sectoare de drum pe aproape 100 de kilometri de drumuri județene. Lucrările în sine vor consta fie în întreținerea drumului, lucrări de asigurare a scurgerii apelor sau lucrări de asfaltare. Începem în forță cu încă 10 drumuri pe aproape 100 de kilometri”, a conchis Alin Tișe.

