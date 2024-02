Florin Cîțu despre coaliția cu PSD: „Trebuie să se rupă. E important că trebuie să-i salvăm pe români de PSD”

Senatorul PNL Florin Cîțu, fost premier al României, a declarat că PNL ar trebui să rupă coaliția cu PSD, să se retragă de la guvernare, iar din Parlament să elimine toate taxele introduse de social-democrați în ultimii doi ani.

Senatorul PNL Florin Cîțu, fost premier al României, a declarat joi, la B1 TV, că PNL ar trebui să rupă coaliția cu PSD, să se retragă de la guvernare, iar din Parlament să elimine toate taxele introduse de social-democrați în ultimii doi ani/ Foto: Florin Cîțu - Facebook

Senatorul PNL Florin Cîțu, fost premier al României, a declarat joi, la B1 TV, că PNL ar trebui să rupă coaliția cu PSD, să se retragă de la guvernare, iar din Parlament să elimine toate taxele introduse de social-democrați în ultimii doi ani, de când au venit la putere.

„Trebuie să se rupă (coaliția – n.red. ), asta ar trebui să facă PNL și ce trebuia să facă de foarte mult timp și nu pentru a salva Partidul Național Liberal, deși e important și acest lucru, dar nu cred că pe români asta-i doare foarte mult. E important că trebuie să-i salvăm pe români de PSD. Ar fi trebuit să facem acest lucru din primul moment, când PSD a introdus taxe prin Ordonanța 16 din 2022. Atunci a fost o linie roșie depășită a PNL, a fost o promisiune încălcată a noastră față de români din campania din 2022. Atunci, trebuia să ieșim de la guvernare, nu am ieșit și s-a continuat în aceeași direcție. PSD a plusat și a venit cu și mai multe taxe și azi românii plătesc supraimpozite la contracte part-time, supraimpozite la concediile medicale, impozit minim pe profit, ceea ce nici Dragnea nu și-a permis să introducă și există azi în România, TVA mai mare la HORECA, etc., etc (…)Trimestrul 4, creștere economică negativă. Două trimestre cu dinamică negativă în 2023, unul în 2022, niciunul în guvernarea liberală din 2021”, a declarat fostul premier liberal.

Senatorul PNL a declarat că Partidul Social Liberal ar trebui să iasă de la guvernare și că au timp până pe 9 iunie.

„Inflație mare, dobânzi mari, ne îndreptăm spre stagflație, ceea ce înseamnă recesiune plus inflație, și doar din cauza măsurilor socialiste impuse în ultimii doi ani. De asta ar trebui să iasă PNL de la guvernare să-i scape pe români de această guvernare socialistă și să corectăm, și avem timp până pe 9 iunie, în Parlament aceste taxe, să le scoatem pe toate, să refacem situația economică așa cum era când a venit PSD”, a mai afirmat Florin Cîțu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: