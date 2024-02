Deputatul USR Viorel Băltărețu, despre bugetul Clujului pentru 2024. „Avem un «buget al iluziilor» în care fondurile pentru dezvoltare sunt tot mai puține”.

Bugetul Clujului pentru 2024 este de 721 de milioane de euro. După cum arată deputatul USR Viorel Băltărețu, execuția bugetară pentru partea de dezvoltare este de doar 20%, situație în care administrația locală propune „un buget al iluziilor” ce amintește de prezentările grandioase de dinainte de ’89.

Deputatul USR Cluj Viorel Băltărețu, conferință de presă despre proiectul de buget al Clujului în 2024/Foto: monitorulcj.ro

În cadrul unei conferințe de presă susținute, luni, de reprezentanții USR Cluj, deputatul clujean Viorel Băltărețu a demitizat proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca, dar și bugetul general județean, prezentate anual drept „cele mai mari bugete” din istoria Clujului.

Un proiect de buget încropit din proiecte naționale

O bună parte din proiectele Clujului, prezentate de Primăria Cluj-Napoca, sunt dezvoltate de fapt din bugetele ministerului Sănătății sau al Companiei de Naționale de Infrastructură Rutieră. Alte proiecte asumate de administrația locală acum mulți ani, precum Centura Metropolitană, sunt tergiversate nepermis de mult.

„Modul în care administrația locală prezintă bugetul Clujului pentru acest an, drept «cel mai mare buget al Clujului», amintește de ședințele Comitetului Central al PCR, în care lucrurile erau grandioase și mărețe.

Realitatea este că ni se prezintă un buget al iluziilor. Un buget care, la fiecare început de an este un buget enorm, dar care se tot micșorează pe parcurs.

Pe de o parte, vedem că în lista de proiecte ale Clujului figurează proiecte «furate» de pe național. Astfel, în „bugetul iluziilor” este inclus drumul de legătură Autostrada Transilvania-Tureni, care nu este un proiect al Clujului, ci este derulat de CNAIR. În „bugetul iluziilor” este inclus și proiectul Spitalului Regional de Urgență Cluj, un proiect ce face parte din bugetul Ministerului Sănătății, nu al Clujului. Tot în „bugetul iluziilor” este inclus proiectul de Pasaj Tăietura Turcului, proiect derulat de CFR. Aici știm foarte bine că în prezent riscăm o soluție ciunită și total nefuncțională pentru cetățenii Clujului, fie pietoni, bicicliști sau șoferi.

În „bugetul iluziilor” ni se prezintă proiectul Centurii Metropolitane – care este un proiect al Clujului, dar peste care au trecut mai bine de 7 ani de când primarul Emil Boc a preluat acest proiect de la CNAIR și l-a adus la Primăria Cluj. De 7 ani ne zbatem să facem acest proiect, de 7 ani suntem încă la faza la care analizăm unica ofertă depusă pentru tronsonul II al centurii ocolitoare, după ce o altă licitație a fost anulată”, a explicat deputatul USR Cluj, Viorel Băltărețu, în cadrul unei conferințe susținute luni pe tema bugetelor Clujului atât la nivel local, cât și la nivel județean.

Spre exemplu, în acest răstimp, în Oradea a fost încheiat proiectul centurii, aspect ce permite o mai bună fluidizare a traficului din oraș și descărcarea traficului greu pe centura ocolitoare.

„În Bihor, lucrurile se întâmplă, la Cluj rămânem cu prezentări ca înainte de 1989”, a explicat deputatul Viorel Băltărețu, liderul USR Cluj.

„În altă ordine de idei, în timp ce primarul Boc se laudă cu acest tip de realizări, în fiecare an avem execuții bugetare tot mai mici. Știm bine că în 2023, cifrele ne arată foarte clar, execuția bugetară pentru bugetul de dezvoltare, pentru investițiile pe care Clujul le face pentru cetățenii săi, este de doar 20%.

L-am auzit recent și pe viceprimarul Dan Tarcea, care prezintă cifre complet eronate legate de evoluția raportului între bugetul de dezvoltare și bugetul de funcționare.

Cifrele reci ale execuției bugetare ne arată exact contrariul: în ultimii 4 ani, cheltuielile de funcționare au creșcut anual cu o pondere din totalul bugetului de la 53% în 2020 la 62% în 2023. Iar în acest timp, bugetul de dezvoltare s-a prăbușit de la 47% în 2020 la 38% în 2023”, a explicat deputatul clujean Viorel Băltărețu.

„Incapacitatea Primăriei de a gestiona proiecte mari”

„Din păcate, uitându-ne pe rezultate, Primăria Cluj-Napoca și-a dovedit în timp incapacitatea de a gestiona proiecte mari.

Așa se întâmplă cu proiectul centurii metropolitane, dar lucrurile se mișcă extrem de greu și în cazul metroului. Cred că primul motiv pentru care acest proiect merge greu este incapacitatea Primăriei de gestiona proiectul în sine.

Viorel Băltărețu, deputat USR Cluj, despre proiectul de buget al Clujului pentru 2024/Foto: monitorulcj.ro

Faptul că lucrările nu vor începe din Sopor, ci din Florești, prin modificarea soluției anunțate inițial, riscă să ducă proiectul peste termenul asumat, riscând termenul pentru finanțarea din PNRR.

Odată cu începerea lucrărilor din Florești, trebuie reorganizată partea de proiectare. Faptul că mutăm începutul lucrărilor la proiectul metroului din Sopor în Florești ar putea presupune o extensie de timp, extensie de timp ce va fi cireașa de pe tort ce va împinge proiectul în afara PNRR-ului.

Pe de altă parte, trebuie să fim onești și să spunem clar că ambele șantiere derulate în paralel pentru Centura Clujului și Metrou ar fi o crimă legat de ceea ce înseamnă trafic, mobilitate și blocaje în trafic pentru cetățeni”, a explicat parlamentarul clujean Viorel Băltărețu.

Potrivit deputatului USR Viorel Băltărețu proiectele așteptate de clujeni, precum centura metropolitană – în 12 februarie expiră termenul pentru singura ofertă depusă în cazul tronsonului doi al centurii, trenul metropolitan sau pasajul de la Tăietura Turcului sunt proiecte ce pot fi accelerate, însă acestea au fost tergiversate nepermis de mult de autorități.

Prioritizarea proiectelor așteptate de clujeni

Spre exemplu, dacă bugetul general al județului Cluj pentru 2024 este de 1,5 miliarde de lei, bugetul local este de 845 milioane de lei. În acest an o bună parte din aceste fonduri sunt destinate secțiunii de funcționare, mai puțin dezvoltării și investițiilor în noi proiecte. Astfel, o sumă consistentă de peste 13 milioane de lei este alocată capitolului Transporturi, fiind destinată finalizării proiectelor desfășurate din fonduri europene, care nu au fost încheiate la timp, iar acum cheltuielile sunt acorperite din fonduri publice. Potrivit datelor oficiale cu privire la bugetul județului Cluj din acest an, suma alocată pentru secțiunea de funcționare se ridică la 486.154.040 de lei (în creștere de la 387.331. 870 de lei în 2023), iar la secțiunea de dezvoltare – la 359.268.620 de lei (mai puțin decât 420.720.940 de lei în 2023). Creșterea bugetului local al județului Cluj este una „înșelătoare” și se bazează pe emiterea de obligațiuni derulată de Consiliul Județean Cluj (76 milioane de euro, din care doar 26 de milioane de euro sunt destinate dezvoltării, celelalte fonduri de 50 de milioane de euro fiind destinate acoperirii unor credite). După cum a arătat deputatul Viorel Băltărețu, în cazul bugetului județului Cluj este vorba de „o problemă de viziune” legată de dezvoltarea Clujului, situație în care liderul USR Cluj a vorbit despre o serie de amendamente propuse pentru bugetul județean.

În plus, deputatul clujean Viorel Băltărețu a semnalat și în cazul proiectului de buget pentru municipiul Cluj-Napoca că sunt propuse zeci de amendamente pentru realizarea proiectelor așteptate de clujeni. „Anul cartierelor trebuie să fie în fiecare an. Iar investițiile din Cluj-Napoca nu trebuie să se limiteze la zona centrală. În acest context propunem, după cum am făcut-o și în anii trecuți, o serie de amendamente la proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca, prin care proiectele așteptate de clujeni să se concretizeze”, a arătat liderul USR Cluj, Viorel Băltărețu.

