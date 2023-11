Emil Boc: „Eu cred că după alegerile din 2024, prima temă pe ordinea de zi va fi reorganizarea administrativ-teritorială a țării”

„România se sufocă și suntem în pericol de a se ajunge la o paralizie a administrației”, a reiterat primarul Emil Boc joi.

Tema reorganizării administrativ-teriotriale a țării a fost readusă în discuție de primarul Emil Boc, după participarea la Summitului Autorităţilor Locale, în calitate de președinte al Asociației municipilor din România. El a vorbit, la un post de radio local despre importanța acestui obiectiv și s-a declarat încrezător că va fi reluată de politicieni după alegerile de anul viitor.

„România se sufocă și suntem în pericol de a se ajunge la o paralizie a administrației. Susțin asta și ca primar, și ca președinte al Asociației primarilor din România. În prezența primului ministru, a președintelui Senatului, a multor miniștri, a multor oficialități am lansat câteva teme de dezbatere. Întrebarea a fost: ce putem face cu România, cum putem contribui noi, fiecare, la nivel local, național, astfel încât viața fiecăruia să fie mai bună. Am venit cu câteva chestiuni fundamentale. Partea adnministrației, am zis, uitați-vă cât de nefuncțională este România cu peste 3 mii de unități administrativ teritoriale, uitați-vă la comune care nu au bani să-și plătească factura la curent din venituri, darămite să facă un minim de calitate de învățământ, de sănătate, de infrastructură, de turism. Cum să faci dacă nu ai bani și trebuie să stai cu mâna întinsă la guvern sau să-ți dea cineva bani? Atunci, unificarea unor unități administrativ teriotriale prin fuziune pentru a da și buget, și viziune și corență este absolut necesar, dincolo de reducerea birocrației, de reducerea numărului de funcționarii care. Avem unul dintre cele mai înalte procente de funcționari publici angajați la stat din România. Am atras atenția Guvernului că problema nu este la nivel local neapărat, ci la nivel național, pentru că noi la nivel local avem standarde de personal”, a explicat Emil Boc.

Primarul vorbește despre o „fărâmițare administrativă” care face uneori ca proiectele care ar trebui să cuprindă mai multe localități sau mai multe județe să nu fie coerente, lucru care îngreunează dezvoltarea unor zone.

„Nu mai putem sta cu legea lui Ceaușescu din 1968. Nu înseamnă că nu putem să modificăm prin reorganizare administrativă, să comasăm mai multe primării pentru a le face eficiente și de asemenea, să unificăm, dacă este cazul mai multe județe pentru a le putea face competitive, pentru a putea construi proiecte consistente. Pentru că astăzi, dacă ești foarte fărâmițat nu poți duce nici măcar o conductă importantă de gaz pe o zonă importantă de dezvoltare, pentru că unul face un plan, altul alt plan și tu n-ai înțeles nici drumurile, nici conducetele de gaz, nici rețelele, pentru că este această fărâmițare administrativă dincolo de cheltuielile exorbitatnte pe care le are statul român cu funcționarea atâtor unități administrativ teritoriale”, a mai arătat edilul.

„Prea multe decizii care sunt de competență locală se iau la București”

Primarul Clujului s-a arătat încrezător că o decizie privind reorganizarea teritorială va fi luată de politicieni după alegerile de anul viitor. Totodată, el a arătat că descentralizarea ar trebui să meargă „mână în mână” cu reforma administrativ-teritorială, deoarece, în mometul de față, „prea multe decizii care sunt de competență locală se iau la București și prea mulți bani care ar trebui să fie la nivel local rămân la București”.

Eu cred că după alegerile din 2024 prima temă care va fi pe ordinea de zi va fi organizarea administrativ teritorială a țării care trebuie făcută, dacă vrem cu adevărat să nu ne sufocăm, Pentru că, pe de altă parte, este prea multă centralizare în țara asta, prea multe decizii care sunt de competență locală se iau la București și prea mulți bani care ar trebui să fie la nivel local rămân la București. Eu am spus foarte clar că în toată lumea civilizată guvernul central are putere de a legifera, pentru a avea legi obligatorii pentru toată țara, de a stabili politici publice majore valabile pentru toată țara și de a exercita controlul asupra implementării acestor politici. Implementarea și soluțiile financiare trebuie să fie la nivel local. Nu poate guvernul de la București să ia decizii și pentru Mănăstireni și pentru Cluj, și pentru Dăbuleni, pentru că uneori asta vrea, să ia decizii administrative pentru fiecare localitate din cele 3 mii. Bineînțeles că e paralizie administrativă. Încă din antichitate s-a spus – se poate guverna bine de departe, prin legi, prin controale, și se poate administra bine numai de aproape. De aceea, administrațiile locale prezintă cea mai mare încredere în ochii populației. Cu cât te duci mai sus, cu atât încrederea scade. Cel de la nivel local are contact direct cu cetățeanul, acolo poți să-i vezi măsura adevărată sau ce face”, a completat primarul.

