Boc, despre politica de coeziune: „E șansa ca prosperitatea și bunăstarea să ajungă în fiecare colț al României”

Criza COVID-19, cea a refugiaților din Ucraina și cea economică sunt factori importanți care „accelerează sărăcia” din diverse regiuni. Politica de coeziune a Uniunii Europene reprezintă șansa ca România să prospere, susține Emil Boc.

Politica de coeziune a Uniunii Europene reprezintă șansa ca România să prospere, susține Emil Boc / Foto: 9 TV - captură ecran YouTube

La nivelul Uniunii Europene a fost realizat un raport al stării orașelor și regiunilor, despre care Emil Boc a vorbit într-un interviu pentru 9 TV.

Rezultatele raportului arată că cetățenii europeni au „cunoscut aspecte pozitive”, însă, în același timp, au existat (și încă există) perioade dificile precum criza COVID-19, criza refugiaților și criza economică (cea care persistă cel mai mult acum).

Aceste perioade tensionate reprezintă factori care „accelerează sărăcia” și diferențele dintre regiunile UE, susține edilul:

„Aș începe cu partea plină a paharului. Acest raport ne spune că per ansamblu viața cetățenilor în Uniunea Europeană a cunoscut aspecte pozitive, dar din nefericire, și aici e partea negativă, războiul din Ucraina, criza economică, criza COVID-19, au fost și sunt factori care accelerează sărăcia, accelerează diferențele dintre diversele regiuni ale Uniunii Europene. Mai mult ca niciodată acum este nevoie de o acțiune concretă a Uniunii Europene, în fiecare stat UE, iar pe de altă parte, fiecare stat și fiecare regiune sau oraș trebuie să fie foarte activ astfel încât să ajute cetățenii să nu adâncească sărăcia și să poată trece de această perioadă de iarnă”, a susținut Emil Boc.

Boc: „Există resurse. E important să ajungă unde trebuie”

Emil Boc evidențiază că, la nivelul UE, există resurse financiare suficiente însă ce contează cel mai mult este ca acestea să ajungă acolo unde trebuie: la cetățenii care au cea mai mare nevoie de ele:

„Deci, există instrumente, există fonduri, există resurse financiare așa cum s-a văzut și în criza COVID-19 și în criza refugiaților din Ucraina. Important este ca aceste resurse să ajungă acolo unde trebuie: la oameni. Așa cum este și cazul acum cu prețul la energie, resursele naționale, europene și locale să ajungă la cetățeanul care are cea mai mare nevoie de ele. Una este pentru unul care are un yacht sau piscină, să renunțe la ele pe parcul iernii, alta este la un cetățean care are o resursă financiară limitată și nu poate să-și acopere costul la factura de energie cu salariul pe care îl are.

Avem nevoie, în primul rând, de aceste categorii vulnerabile. Avem nevoie să nu omorâm investițiile, firmele mici și mijlocii, pentru că ele dau locuri de muncă, iar dacă acestea nu sunt sprijinite vor trimite oamenii în șomaj. Iar un șomaj înseamnă o presiune sporită pe bugetul de asigurări sociale și pe bugetul de sănătate. Aceste lucruri reprezintă practic cea mai bună lecție a mesajului de astăzi”, a elaborat Emil Boc.

Edilul a precizat că banii de coeziune trebuie să fie folosiți pentru scopul lor de bază, prevăzut în tratate, anume diminuarea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni și țări, dar „și de a aduce prosperitate în fiecare colț al Uniunii Europene”. Cu toate acestea, el spune că: „e nevoie acum de ei pentru că nu există bani în altă parte ca să rezolvi crizele”.

Banii europeni, șansa ca România să prospere?

Despre politica de coeziune, Emil Boc spune că aduce o șansă României ca să prospere și să nu mai existe „zone cu sărăcie accelerată”. Edilul consideră că aceste zone vulnerabile trebuie să beneficieze cel mai mult de pe urma politicii:

„România pentru următorii 7 ani are la dispoziție de două ori mai mulți bani decât a avut în exercițiul financiar anterior dacă ne gândim să punem împreună banii din fondurile structurale și banii din PNRR. Deci peste 70 de miliarde de euro. Este șansa ca prosperitatea, bunăstarea, să ajungă în fiecare colț al România. Ca România să nu mai aibă zone cu sărăcie accelerată. Ca acele zone unde avem sărăcia cea mai mare să beneficieze foarte mult de pe urma politicii de coeziune, pentru a-și putea menține populația, forța de muncă, să aducem investiții și o calitate mai bună a vieții.

Iar pe de altă parte, să ajutăm toate regiunile țării să se dezvolte în conformitate cu capacitatea pe care o au. Știți cum este și în educație. Trebuie să-i oferi condițiile copilului să se împlinească educațional în baza potențialului pe care îl are. Dacă unul e bun să ajungă academician, să poată să ajungă academician. Așa este și aici. Ca fiecare regiune să poată să se împlinească din perspectiva potențialului pe care îl are, ca oamenii să o ducă mai bine, pentru că această politică de coeziune a adus cele mai bune standarde de viață din lume în Uniunea Europeană. UE este un model de standarde de viață pentru toată planeta. De aceea oameni de pe toată planeta vor să vină în UE. Vin pentru că aici este mai bine decât în toate celelalte părți ale lumii. Noi trebuie să avem grijă ca în fiecare colț al Europei noastre să se ducă o viață de calitate și resurse finanaciare”, mai spune Emil Boc.

