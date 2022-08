Maia Sandu, întâlnire cu primarul Emil Boc: „Am discutat teme importante de colaborare”

Aflat într-o vizită în municipiul Ungheni, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a întâlnit cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Edilul a discutat pe mai multe teme de colaborare politică și administrativă și despre dimensiunea istorică și culturală comună.

Aflat într-o vizită în municipiul Ungheni, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a întâlnit cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu/ Foto: Facebook - Emil Boc

Primarul Emil Boc a anunțat că a avut o întâlnire la Ungheni cu Maia Sandu, președintele Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 31 de ani de la declararea Independentei Republicii Moldova.

„Am felicitat-o pe doamna Președinte Maia Sandu pentru viziunea și curajul de a conduce Moldova spre Uniunea Europeană. Am discutat teme importante de colaborare politică și administrativă și, evident, despre dimensiunea istorică și culturală comună, «frații în veci vor fi frați»!

Împreuna și sprijinindu-ne reciproc, vom depăși greutățile momentului și construim viitorul nostru comun în spațiul european, spațiul libertății, păcii, democrației și a accesului fiecăruia spre prosperitate. Am discutat și despre multiplicarea relațiilor de înfrățire dintre municipii din România și Republica Moldova cu rezultate pragmatice concrete, după modelul rezultatelor relație de înfrățire dintre Cluj și Ungheni”, a declarat Emil Boc.

Totodată, edilul a vorbit despre încurajarea cetățenilor moldoveni să viziteze municipiile din România.

„De asemenea, am discutat ca în cadrul relațiilor noastre de înfrățire să încurajăm vizita în municipiile din România a cetățenilor Republicii Moldova care nu au vizitat până acum România.

În discursul pe care l-am adresat de pe scena evenimentului am menționat faptul că în ultimii 210 ani am fost împreuna doar 22 de ani (1918-1940)! Cu toate acestea, românismul n-a putut fi distrus, am reușit să ne păstram limba și religia noastră creștină!

Cum să nu te simți acasă în Republica Moldova când cea mai frumoasă odă adusă vreodată limbii române reprezintă Imnul de stat al Republicii Moldova (Alexei Mateevici - Limba noastră-i o comoară)? Sau când cea mai frumoasă poezie închinată României este scrisă de poetul declarat poet național atât în România cât și în Republica Moldova (Mihai Eminescu)?

Primăria Cluj-Napoca a finanțat, pe parcursul mai multor ani, cu suma de 500.000 de euro modernizarea Parcului Central din Ungheni, parc ce poarta acum denumirea de «Micul Cluj», iar o alee din parc se numește «Cluj-Napoca»!

În final, am precizat că opțiunea Republicii Moldova spre Uniunea Europeană, așa cum a fost si opțiunea României, nu este îndreptată împotriva cuiva, ci este o opțiune spre pace, democrație, libertate și acces la prosperitate a cetățenilor noștri.

Mulțumesc domnului primar Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni, pentru invitație și minunata ospitalitate!”, a adăugat edilul.

