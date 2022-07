Cazul consilierului care a criticat poluarea de la „diesel-Electric Castle”, dar a mers cu mașina Primăriei la festival. Gabriela Firea îl acuză pe Nicușor Dan că nu a luat nici o măsură

Gabriela Firea, ministrul Familiei și fost primar general, îl acuză pe Nicușor Dan într-o postare pe Facebook că „tace de o săptămână în cazul consilierului personal care a mers cu mașina primăriei la Electric Castle”.

Ea se referă la acuzațiile aduse de un consilier general PSD, potrivit căruia iubita consilierului pentru mobilitate și transport al primarului Nicușor Dan a mers la festivalul de muzică de lângă Cluj cu automobilul instituției.

„Nicușor Dan tace de o săptămână în cazul consilierului personal care a mers cu mașina primăriei la Electric Castle! Au trecut deja șapte zile de când am văzut cu toții mașina de serviciu folosită în interes personal, iar actualul primar general nu a oferit explicații și nici nu a luat vreo măsură. Chiar nu-l interesează nici o secundă legile din România?”, a scris Gabriela Firea.

„E cu atât mai halucinantă declarația consilierului care spune că poate a fost iubita lui acolo cu mașina! E și mai grav pentru că iubita, fie ea și angajată a instituției, nu avea dreptul legal să folosească mașina. Vă imaginați ce scandal ar fi făcut Nicușor Dan dacă un consilier al meu ar fi făcut așa ceva? Eu sper ca organele abilitate să se sesizeze în acest caz. Nu cred că pot închide ochii chiar la toate ilegalitățile făcute de “salvatorii Bucureștiului”. Dar trebuie și Nicușor Dan să ia măsuri! Sau nu vrea să-l piardă pe consilierul personal care trece peste funcționari publici și schimbă caietele de sarcini la licitații importante?”, a mai scris Firea.

Consilierul pe mobilitate și transport al primarului din București, Tudor Măcicășan, a criticat transportul poluant de la Electric Castle, pe care l-a numit un festival „diesel”. Chiar și așa, specialistul „s-a transportat” la Cluj cu mașina instituției, cu motor temic, mașină folosită și de iubita sa pentru a ajunge la festivalul de la Bonțida.

Jurnalistul Radu Tiliță de la Antena 3 a decoperit la Electric Castle mașina cu care circula Tudor Măcicășan, consilierul pe transport și mobilitate al primarului Nicușor Dan, a Primăriei Municipiului București.

Tiliță a intuit că mașina este deținută de instituție, așa că l-a contactat pe Măcicășan.

Acesta i-a mărturisit jurnalistului, în cadrul unei discuții telefonice, că „s-ar putea” ca iubita sa să fi folosit mașina pentru a merge la festivalul Electric Castle (pe care l-a criticat dur în ultimele zile fiindcă a avut transport poluant).

Redacția monitorulcj.ro a luat legătura cu jurnalistul Radu Tiliță, care a confirmat că el a fost cel care a sesizat prezența mașinii respective la festival și a confirmat faptul că cel din înregistrarea audio cu convorbirea telefonică este specialistul în mobilitate Tudor Măcicășan.

Tiliță a evidențiat și faptul că Măcicășan a încercat să-l „liniștească” spunându-i că și iubita sa este angajată a Primăriei, însă problema adevărată este faptul că autoturismul instituției a fost folosit în timpul liber, pentru participarea la un festival, cu cheltuielile din bugetul instituției.

„Mi-a povestit că a luat parte la două evenimente în Oradea și în Cluj. L-am întrebat dacă a fost la Electric Castle. Eu am primit fotografia respectivă cu mașina parcată la Electric Castle, nu eram convins de faptul că o avea dânsul pe gestiune. Primăria Capitalei are foarte multe autoturisme, așa că am pus mâna pe telefon, l-am sunat, l-am întrebat dacă are mașina aceasta în gestiune, dacă a circulat cu ea și dacă a fost cu ea la Electric Castle. Răspunsul șocant a fost «probabil a fost prietena mea, care și ea e angajată la Primăria Capitalei». A ținut cumva să mă liniștească, așa mi se pare din tonul în care mi-a dat acest răspuns. Adică «stai liniștit că și ea e angajată la Primăria Capitalei». Eu înțeleg că amândoi sunt angajați la Primăria Capitalei, dar nu e normal să te duci la un concert pe banii bugetului local. Ai partea de uzură la mașină, numărul de km parcurși și ai și partea de consum, combustibil, care automat se achită din bugetul municipiului București. (…) Mai nou se practică să mergi cu mașina instituției la festival. Nu am fost niciodată la EC, dar știu că sunt variante de a-ți lăsa mașina în Cluj. Pot să înțeleg că ai luat parte la alte evenimente de natura meseriei tale, dar nu pot să înțeleg de ce ai folosi mașina instituției pentru timpul tău liber”, a declarat jurnalistul pentru monitorulcj.ro.

Măcicășan a criticat transportul „poluant” de la Electric Castle

Tudor Măcicășan a criticat duminică, 17 iulie, transportul poluant de la EC, denumindu-l un festival „Diesel-Electric Castle”, însă consilierul se plimbă cu mașina Primăriei București cu motor termic.

Cu aceeași mașină a călătorit și prietena sa la Bonțida, unde a avut loc festivalul pe care Măcicășan l-a criticat.

Câteva dintre criticile aduse la adresa transportului EC de Măcicășan:

„Trenurile dedicate «EC Trains» au fost diesel, deși parcursul era 100% pe cale ferată electrificată. Cu mers neregulat și doar câteva pe zi, aceste trenuri au fost compuse din cupluri de automotoare de mici dimensiuni, oferind capacitatea de transport a unui tramvai.

Cele peste 130 de autocare diesel care au deservit relația Iulius Mall - Electric Castle au fost contracte de la diverși operatori, multe fiind neaccesibile și produse în anii '90-'00. Totuși, organizarea traficului pe un traseu diferit decât al autocarelor a permis acestora să nu stea la coada, totodată lăsând călătorii cât mai aproape de locație.

Cu trenuri, autocare și curent electric pe motorină, festivalul care se încheie a fost Diesel-Electric Castle.

Operarea unor «EC Trains» electrice, cu mers cadențat de unul pe oră și de mare capacitate ar fi printre soluțiile sustenabile care puteau evita problemele de mobilitate”, a scris Măcicășan într-o postare pe Facebook.

