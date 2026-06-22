Fostă contabilă din MAE, trimisă în judecată după ce a încasat ilegal peste 8,4 milioane de lei

O fostă angajată a Ministerului Afacerilor Externe a fost trimisă în judecată de procurorii DNA, după ce ar fi efectuat timp de 15 ani plăți ilegale de salarii către ea și alte două persoane.

O fostă angajată a Ministerului Afacerilor Externe a fost trimisă în judecată de procurorii DNA, după ce ar fi efectuat timp de 15 ani plăți ilegale de salarii către ea și alte două persoane. | Foto: monitorulcj.ro

O fostă angajată a Ministerului Afacerilor Externe a fost trimisă în judecată de procurorii DNA, după ce ar fi efectuat timp de 15 ani plăți ilegale de salarii către ea și alte două persoane.

Prejudiciul calculat de anchetatori depășește 8,4 milioane de lei.

Salarii plătite ilegal timp de 15 ani

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au anunțat că au sesizat instanța cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu Lavinia-Daniela Păune, fost consilier relații în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare din Ministerul Afacerilor Externe.

Aceasta este acuzată de participație improprie sub forma complicității la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și uz de fals, toate în formă continuată.

Potrivit DNA, în perioada mai 2009 – aprilie 2024, femeia ar fi efectuat plăți nelegale cu titlu de salarii atât către două persoane care nu aveau calitatea de angajați ai instituției, cât și către sine.

Anchetatorii susțin că prejudiciul total produs bugetului Ministerului Afacerilor Externe se ridică la 8.412.028 lei.

176 de state de plată ar fi fost falsificate

Conform procurorilor, Lavinia-Daniela Păune ar fi modificat, prin intermediul programului informatic de salarizare, nu mai puțin de 176 de state de plată aferente personalului MAE.

„Informațiile astfel alterate ar fi fost preluate în documentele întocmite în etapele de lichidare, ordonanțare și plată, fiind majorate în mod nelegal atât fondurile destinate drepturilor salariale, cât și impozitele și contribuțiile salariale aferente”, arată DNA.

Statele de plată modificate ar fi fost prezentate spre avizare și aprobare persoanelor responsabile din cadrul ministerului, care ar fi aprobat documentele fără să cunoască faptul că acestea conțineau informații nereale.

Peste 7 milioane de lei au ajuns în conturile celor implicați

Anchetatorii susțin că fosta angajată a ministerului a falsificat inclusiv borderourile aferente dispozițiilor de plată transmise băncilor, introducând sume necuvenite și conturi bancare aparținând ei și celorlalte două persoane.

În urma acestor operațiuni, cei trei ar fi încasat ilegal 7.176.957 de lei, bani transferați în conturile lor bancare.

Totodată, la bugetul de stat ar fi fost achitate contribuții și impozite salariale în valoare de 1.235.071 de lei, aferente sumelor plătite nelegal.

A recunoscut faptele și a acceptat pedeapsa

Potrivit DNA, Lavinia-Daniela Păune și-a recunoscut integral faptele și a avut o atitudine sinceră pe parcursul anchetei. În prezența avocatului, aceasta a declarat că acceptă încadrarea juridică a faptelor și este de acord cu pedeapsa stabilită de procurori, respectiv 3 ani și o lună de închisoare.

Ministerul Afacerilor Externe s-a constituit parte civilă în dosar cu suma de 8.412.028 lei. Dosarul și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului București, cu propunerea menținerii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

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