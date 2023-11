Becali a căzut cu Rolls Royce-ul în șanț - FOTO

Duminică, 12 noiembrie, autoturismul lui Gigi Becali, marca Rolls-Royce, a fost implicat într-un accident rutier pe centura București.

Becali, implicat într-un accident rutier/ Foto: GSP

Gigi Becali a căzut cu Rolls Royce-ul în șanț, anunță mai multe publicații sportive, care au vorbit cu victima, care se întorcea de la biserică, scrie defapt.ro

Potrivit sursei citate anterior, Becali a explicat, pentru GSP, că se angajase într-o depășire, dar mașina din fața lui a executat o manevră similară și, pentru a evita impactul, a băgat Rolls Royce-ul în șanț:

„Da, eu eram la volan. Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț”

