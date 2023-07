Președintele ANPC, filmat când îl sună pe șeful Poliției Constanța, după ce a fost oprit în trafic

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Horia Constantinescu (PSD), a fost filmat de camera de corp a unui polițist în timp ce-l suna pe șeful poliției Constanța, după ce a fost oprit în trafic.

Președintele ANPC, filmat în timp ce-l suna pe șeful poliției Constanța, după ce a fost oprit în trafic Foto: Facebook Horia Constantinescu

Din diaolog, reiese clar că Horia Constantinescu dorea să-l intimideze pe polițist, pentru a-l lăsa să plece nesancționat.

Președintele ANPC, filmat în timp ce-l suna pe șeful poliției Constanța

În înregistrarea difuzată de DCNews se aude cum demnitarul PSD îi spune polițistului că-l va suna pe șeful IPJ Constanța „ca să-i tempereze avântul”. Horia Constantinescu a susținut că nu i-a prezentat actele sale şi ale maşinii agentului de poliţie, ci i-a înmânat legitimaţia de la ANPC şi i-a transmis că se grăbea la o intervenţie la un hotel, acolo unde o colegă de-ale sale ar fi fost agresată în timpul unei inspecţii.

Iată dialogul dintre agentul de poliţie şi Horia Constantinescu, dar şi apelul făcut de preşedintele ANPC către şeful IPJ Constanţa, potrivit transcrierii DCNews:

„Poliţist: Vă rog să îmi prezentaţi documentele.

Horia Constantinescu: Da, vă mai prezint o dată legitimaţia.

Poliţist: Nu, mi-aţi prezentat o legitimaţie. Documentele personale şi auto.

Horia Constantinescu: Domnule, am plecat la acest incident. Vă rog eu, sunaţi la 112 sau îl sun eu pe dl Glugă ca să vă tempereze puţin avântul.

Poliţist: Da, sunaţi-l pe dl Glugă.

Horia Constantinescu: Da, dacă asta e atitudinea poliţienească…

Poliţist: Nu am voie să vă legitimez?

Horia Constantinescu: Ba da, dar eu vă spun că sunt la un incident, mi-au bătut o colegă în hotelul Oxford.

Poliţist: Am înţeles, bănuiesc că sunt organe de poliţie în zonă, se deplasează. Dvs sunteţi intervenţie sau ce?”.

După acest moment, Horia Constantinescu l-a sunat pe şeful IPJ Constanţa: „Alo, îmi cer scuze că vă deranjez la ora asta. Am avut un incident cu o colegă aflată în acţiune în noaptea asta la hotelul Oxford. M-au oprit colegii dvs de la Poliţia Eforie care mă tratează ca pe un infractor”.

Citește continuarea aici.

CITEȘTE ȘI: