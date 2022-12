Un tablou al pictorului clujean Adrian Ghenie, vândut cu 7 milioane de euro

O lucrare a pictorului clujean Adrian Ghenie a fost vândută pentru suma de 7 milioane de euro, prin licitație, la Hong Kong.

Lucrarea pictorului clujean Adrian Ghenie, Degenerate Art, vândută cu 7 mil. euro/ sursa FOTO: christies.com

O lucrare intitulată „Artă degenerată”, realizată în 2018 de Adrian Ghenie, cel mai bine cotat pictor român, a fost vândută prin licitație, la Hong Kong, pentru suma de 7 milioane de euro, semnalează Libertatea, care citează profit.ro

Licitația a pornit de la 35 de milioane de dolari Hong Kong (HKD) și a ajuns la suma de 56,85 milioane de dolari HKD, echivalentul a 7 milioane de euro.



Sintagma „artă degenerată” a fost folosită în Germania anilor 30 pentru a califica arta de avangardă modernă, care nu corespundea criteriilor estetice și ideologice ale regimului.



CITEȘTE ȘI: Adrian Ghenie, pictorul care a studiat la Cluj, a vândut un tablou cu 10 milioane de dolari

În luna octombrie, lucrarea lui Adrian Ghenie „Turning Point 1” a fost vândută la Londra, tot într-o licitație a Christies, pentru suma de 3,2 milioane de euro.



Și în perioada pandemiei tablourile pictorului clujean Adrian Ghenie au fost vândute cu milioane de euro

În februarie 2020, la casa de licitații Sotheby’s din Londra, lucrarea The Arrival a fost cumpărată pentru prețul final de 4,1 milioane de lire sterline (aproximativ 5 milioane de euro).

O altă lucrare a lui Ghenie – On the road to Tarascon 2 – a fost vândută la începutul lunii iulie 2020, la Christie’s Hong Kong, pentru 3,8 milioane euro (echivalentul a 33,7 milioane dolari Hong Kong).

Născut în 1977 la Baia Mare, Adrian Ghenie a absolvit în 2001 Universitatea de Arte din Cluj-Napoca, dar ulterior s-a stabilit în Germania, la Berlin unde, treptat, a avut parte de recunoaștere internațională.

sursa foto: christies.com

CITEȘTE ȘI: