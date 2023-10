Centru de arte performative, sală de spectacole și spații family-friendly, în proiectul de reconversie urbană a platformei Carbochim

Platforma Carbochim, în prezent neutilizată, se transformă într-un spațiu deschis către întreaga comunitate, axat pe un concept family-friendly, prin proiectul de reconversie urbană.

proiectul de reconversie urbană a platformei industriale Carbochim creează spații culturale, de distracții și socializare. FOTO: Iulius

Activitățile educaționale, sportive, culturale și de divertisment integrate în proiect propun experiențe pentru toate vârstele și îi definesc caracterul incluziv. Printre facilitățile integrate se numără centre de divertisment pentru familii, spații pentru evenimente indoor și outdoor, facilități pentru mișcare și spații de joacă, librărie-concept, centru cultural și sală de spectacole. Mixul propus se bazează pe studii de piață locale și pe așteptările comunității, care a fost consultată prin intermediul platformei www.partedincluj.ro.

Pentru demersul de reconversie urbană a fostei platforme Carbochim va fi implementat conceptul de work – live – play, care oferă un echilibru social și eficientizarea timpului, în favoarea activităților cu familia ori prietenii. Aceste componente, dar și detaliile de design family-friendly au fost prezentate și apreciate de reprezentanții unora dintre comunitățile de parenting locale. Evenimentul a fost găzduit în pepiniera IULIUS, acolo unde peste 600 de copaci sunt pregătiți pentru a fi plantați în parcul ce va fi creat prin demersul de reconversie urbană. Proiectele IULIUS de regenerare urbană au devenit poli de atractivitate socială, prin faptul că oferă, în același loc, toate serviciile necesare zilnic, locuri de muncă și oportunități de business, facilități sportive și educaționale, dar și o infrastructură dezvoltată pentru petrecerea timpului liber.

Noul proiect propune funcțiuni mixte de retail, office, cultural, entertainment și rezidențial, toate îmbrățișate de o grădină generoasă, care se va întinde pe aproximativ 5 hectare și va integra amenajarea propusă pentru malul Someșului.

Family-friendly vor fi în primul rând zonele verzi amenajate prin proiect, unde părinții își vor putea lăsa copiii să se joace în siguranță și să interacționeze. Vor fi create spații pentru copii, unde vor fi organizate activități specifice, ateliere educaționale, de creație, arts and crafts etc. Parcurile realizate de IULIUS au un efect de catalizator social, prin faptul că aduc natura acolo unde oamenii se află deja, în mijlocul orașelor, dar și pentru că propun o agendă extinsă și variată de evenimente în aer liber, pe tot parcursul anului. Din această perspectivă, au capacitatea de a oferi publicului activități inedite outdoor, o nevoie care s-a accentuat în ultimii ani, dar și să valorifice talentul și experiențele culturale, artistice, sportive și științifice locale.

Centru de divertisment pentru familii, în premieră regională

Proiectul va integra și un concept de entertainment în premieră în regiune, de mare amploare, cu zone de cățărare, trambuline, circuite cu obstacole, zone de gaming, experiențe imersive și simulatoare. Un alt centru de distracție va fi special dedicat copiilor de vârstă preșcolară și școală primară, cu activități care dezvoltă creativitatea, gândirea logică, atenția, dexteritatea și aptitudinile de socializare.

De asemenea, vizitatorii vor avea acces și la alte concepte de retail orientate spre familii, de la servicii până la branduri îndrăgite de părinți. Un exemplu în acest sens este o librărie cu un format aparte, care, dincolo de selecția celor mai noi și variate cărți pentru lectură, școală și dezvoltarea cunoștințelor, presupune experiențe și interactivitate.

Mediul cultural-artistic, parte principală din proiect

Un concept inedit este și dezvoltarea unui centru de arte performative, destinație pe care o va primi hala cu arcade, una dintre cele două clădiri industriale care vor fi păstrate și valorificate prin proiect. Facilitatea reprezintă un parteneriat cu Centrul Cultural Clujean și va fi un hot spot cultural-artistic al proiectului, pentru toate vârstele, găzduind festivaluri și concerte, târguri de design și tematice, expoziții de arte vizuale, programe de educație culturală, artistică și științe exacte etc.

De asemenea, suplimentar, proiectul va include și o sală de spectacole, administrată tot de mediul cultural local, care presupune o îmbinare de programe pentru copii și pentru publicul larg. Sala va găzdui spectacole ale unor companii de teatru independente și de stat din Cluj, precum și alte tipuri de evenimente de divertisment.

„Adaptăm fiecare proiect specificului local și așteptărilor locuitorilor. La Cluj, am inițiat anul trecut o amplă consultare publică, pe platforma www.partedincluj.ro, în urma căreia am primit 10.000 de mesaje și voturi pentru anumite funcțiuni. Sunt păreri valoroase, de care ținem cont, astfel încât proiectul final să corespundă așteptărilor comunității. Ne-a bucurat interesul pentru dezvoltarea unor soluții pentru familii, dar și atașamentul față de natură și dorința de a crea un centru cultural și artistic vibrant, care să completeze într-un mod creativ oferta deja consistentă a Clujului. Întâlnirea la care am participant părinți din Cluj ne-a confirmat faptul că propunem un proiect family-friendly și că am anticipat dorințele și nevoile lor legate de petrecerea timpului într-o manieră calitativă. Mai mult, au reieșit noi facilități pe care le putem implementa pentru a le oferi o experiență fără griji și utilă în noul proiect. Le mulțumim pentru implicare și ne bucură aprecierile și entuziasmul pe care ni le-au oferit”, a spus Sorin Guttman, Project Manager.

Conceptul family-friendly se va concretiza și prin facilități dedicate părinților, de la spații „mama și copilul”, cărucioare și mese speciale utilizabile gratuit pe parcursul vizitei în proiect, până la amenajări cu alei permeabile, prin care apa se poate infiltra și care oferă o plimbare cât mai lină a bebelușilor în cărucioare, precum și o selecție a plantelor prietenoase cu cei mici.

