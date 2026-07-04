250 de ani independenți în SUA. Donald Trump: „Republicanii nu vor mai pierde alegerile timp de 100 de ani”.

Președintele american Donald Trump a dat startul festivităților dedicate aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite printr-un discurs susținut pe Muntele Rushmore.

Donald Trump: „Republicanii nu vor mai pierde alegerile timp de 100 de ani”. | Foto: DepositPhotos.com

Președintele american Donald Trump a susținut un discurs, pe Muntele Rushmore, înaintea începerii festivităților dedicate aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă a vorbit despre „epoca de aur” a Americii, a elogiat valorile și identitatea națională, a lansat noi atacuri la adresa comunismului și a făcut una dintre cele mai controversate declarații ale serii, afirmând că republicanii nu vor mai pierde alegerile „timp de 100 de ani”, dacă vor reuși să își implementeze agenda electorală, notează Agerpres.ro.

Discursul, care a durat aproximativ 30 de minute, a deschis weekendul dedicat Zilei Independenței, în seara de 3 iulie. Astăzi, Donald Trump urmează să participe la principalele ceremonii organizate la Washington, unde va susține un nou discurs pe National Mall, înaintea unui amplu spectacol de artificii. În fața celor prezenți la Muntele Rushmore, Trump a descris Statele Unite drept „cea mai puternică”, „cea mai de succes” și „cea mai excepțională” națiune din istorie și a spus că aniversarea celor 250 de ani marchează începutul unei noi etape pentru țară.

„Mâine vom sărbători 250 de ani de independență glorioasă și 250 de ani de libertate americană. (...) Cele mai bune zile ale Americii sunt înaintea noastră”, a transmis liderul de la Casa Albă.

„Comunismul este dușmanul libertății americane”. Trump aruncă vina pe imigranți

O mare parte a discursului a fost dedicată criticilor la adresa comunismului, pe care Donald Trump l-a catalogat drept „dușmanul libertății americane” și „dușmanul Constituției”.

Președintele american a susținut că în Statele Unite există o reapariție a ideilor comuniste, inclusiv din partea unor persoane venite recent în țară, și a afirmat că acestea reprezintă o amenințare la adresa modului de viață american. În același context, Trump i-a atacat pe democrați, pe care i-a asociat cu această ideologie și i-a numit, în mod ironic, „Partidul Comunist”.

Iranul vrea să încheie un acord cu SUA

În partea finală a discursului, Donald Trump a făcut o scurtă referire la Iran, afirmând că autoritățile de la Teheran sunt interesate să încheie un acord cu Statele Unite, în contextul funeraliilor organizate pentru fostul lider suprem Ali Khamenei. Președintele american a încheiat printr-un omagiu adus celor patru foști lideri ai SUA ale căror chipuri sunt sculptate pe Muntele Rushmore – George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt și Abraham Lincoln – pe care i-a descris drept oamenii care au declarat, apărat și consolidat libertatea Statelor Unite.

Trump a susținut că aniversarea celor 250 de ani de independență nu reprezintă sfârșitul unei etape, ci începutul unei noi „epoci de aur” pentru America.

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Foto: DepositPhotos.com

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