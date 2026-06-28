11 oameni au murit într-un accident aviatic în Franța

Un accident aviatic tragic a avut loc, duminică, 28 iunie 2026, în Franța, iar toți cei 11 oameni aflați la bord au murit.

Accident aviatic în Franța: 11 oameni au murit | Foto: DepositPhotos.com

Un avion civil s-a prăbușit duminică în estul Franței, în apropiere de orașul Nancy, accident soldat cu moartea celor 11 persoane aflate la bord, a anunțat Yves Seguy, prefectul departamentului Meurthe-et-Moselle, relatează AFP și Reuters, citate de Agerpres.ro.

Nu a supraviețuit nimeni din avion

În accident și-au pierdut viața cei zece pasageri și pilotul aeronavei, a afirmat prefectul Yves Seguy într-o conferință de presă, anunțând sosirea la fața locului a ministrului de interne, Laurent Nunez.

Accidentul aviatic s-a produs în orașul Tomblaine, a anunțat prefectura locală, precizând că avionul aparținea unei școli de parașutism. Pilotul și toți cei zece pasageri, cinci cursanți și cinci instructori, au murit în accident, potrivit sursei citate.

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Foto: DepositPhotos.com

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