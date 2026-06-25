Un copil a MURIT în Vultureni după un accident cu o cruce. Cum s-a întâmplat?

Un minor a murit în comuna Vultureni, județul Cluj, după un accident cu o cruce.

Un copil a murit, joi seara, 25 iunie 2025 în comuna clujeană Vultureni | Foto: DepositPhotos.com

Un copil de aproximativ 12 ani a murit, joi seara, 25 iunie 2026, în comuna Vultureni, județul Cluj.

Un copil a murit în Vultureni

ISU Cluj a anunțat că un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca a intervenit, joi seara, în localitatea Vultureni, unde un minor ar fi fost accidentat de o cruce, iar ulterior, din nefericire, copilul a fost declarat decedat.

„Ajunși la fața locului, medicul și paramedicii au găsit minorul în stop cardio-respirator. S-au aplicat imediat manevre de resuscitare, iar pentru a sprijini partea medicală, din dispeceratul integrat ISU-SAJ a fost trimis și un elicopter SMURD. Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor depuse, minorul de aproximativ 12 ani a fost declarat decedat”, a anunțat ISU Cluj.

Cum a murit copilul?

IPJ Cluj a anunțat cum s-ar fi produs tragedia.

„În data de 25 iunie a.c., în jurul orei 18.40, Secția 7 Poliție Rurală Gherla a fost sesizată cu privire la faptul că un minor de 12 ani ar fi suferit leziuni după ce o cruce funerară dintr-un cimitir din localitatea Vultureni ar fi căzut peste acesta, victima fiind găsită în stare de inconștiență. (…) Din primele verificări a reieșit că minorul se afla în cimitir împreună cu tatăl său pentru a curăța un mormânt. La un moment dat, acesta s-ar fi deplasat la un mormânt aflat în apropiere și ar fi atins o cruce, care s-ar fi desprins și ar fi căzut peste el. Din nefericire, în pofida manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical, minorul a fost declarat decedat în jurul orei 20.20”, a anunțat IPJ Cluj.

Potrivit sursei citatem trupul copilului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca pentru efectuarea autopsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Cercetările sunt continuate sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

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Foto: DepositPhotos.com

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