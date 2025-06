Singurul supraviețuitor al tragediei Air India povestește cum a scăpat din epavă. VIDEO

Vishwashkumar Ramesh, unicul supraviețuitor al accidentului aviatic Air India care a ucis 241 de persoane, a descris momentele dramatice în care a reușit să scape din avionul prăbușit la Ahmedabad.

Singurul supraviețuitor al accidentului Air India care a ucis 241 de persoane a povestit cum a scăpat prin deschizătura din fuselaj. Foto: Oficiali inspectează locul prăbușirii avionului Air India lângă aeroportul din Ahmedabad, India, 13 iunie 2025. Foto: EPA / Agerpres

„Am reușit să-mi desfac centura, am folosit piciorul pentru a mă împinge prin acea deschizătură și am ieșit târându-mă", a declarat omul de afaceri din Leicester pentru televiziunea indiană DD News.

Ramesh se afla în scaunul 11A al Boeing 787 cu destinația Londra când acesta s-a prăbușit la scurt timp după decolare, ucigând toți ceilalți 221 de pasageri și membri ai echipajului.

Supraviețuitorul accidentului Air India: „Pentru o clipă am simțit că și eu voi muri"

Supraviețuitorul a povestit că luminile din interiorul avionului „au început să pâlpâie verde și alb" la câteva momente după decolare, apoi avionul „a rămas blocat în aer" înainte să se izbit brusc de o clădire și să explodeze. Boeing 787-8 Dreamliner s-a prăbușit peste o clădire folosită ca locuință pentru medici la un spital din Ahmedabad.

„Am văzut oameni murind în fața ochilor mei - însoțitoarele de zbor și două persoane pe care le-am văzut lângă mine. Pentru o clipă, am simțit că și eu voi muri, dar când am deschis ochii și m-am uitat în jur, mi-am dat seama că sunt în viață", a mărturisit Ramesh, care are o soție și un fiu de patru ani.

Fratele său, Ajay, se afla și el la bordul avionului și a murit în accident. Cei doi se întorceau în Marea Britanie după o vacanță de câteva luni în India. Cauza accidentului nu este cunoscută, iar o cutie neagră a fost recuperată pentru investigații.

