Rușii trec la mașini second-hand din cauza sancțiunilor și a scăderii producției interne

Populația Rusiei cumpără mai mult mașini second-hand decât mașini noi din cauza lipsei de producție internă.

Rușii nu mai cumpără mașini noi /FOTO: pixabay.com

Cheltuielile cu maşini noi în Rusia au scăzut anul trecut cu peste 50%, industria auto resimţind semnificativ impactul sancţiunilor occidentale introduse după debutul ofensivei ruseşti în Ucraina, producţia s-a redus semnificativ, preţurile au crescut iar cumpărătorii au ales modelele second hand, mai ieftine, arată datele analizate de Reuters.





Deşi analiştii continuă să dezbată eficienţa sancţiunilor asupra Rusiei, nu există niciun dubiu că ele au lovit puternic industria auto, extrem de dependentă de producătorii auto străini şi de componentele importate.



Cheltuielile cu maşini noi în Rusia au scăzut cu 52% anul trecut, la 1.500 miliarde de ruble (20,4 miliarde de dolari), în timp ce numărul maşinilor noi vândute a înregistrat un declin de 58,8%.

Rezultate slabe

Industria auto din Rusia a încheiat anul 2022 cu cele mai slabe rezultate de după destrămarea URSS, în condiţiile în care producţia de automobile a scăzut cu 67%, pe măsură ce sancţiunile occidentale şi exodul producătorilor străini au dus la comprimarea pieţei.



Uzinele din Rusia au produs anul trecut 450.000 de automobile, conform datelor publicate recent de Oficiul federal de statistică (Rosstat).



Înainte de 2022, cel mai slab an pentru producţia de automobile a Rusiei după colapsul URSS, în 1991, a fost anul 2009, după criza financiară mondială, când uzinele din Rusia au produs aproape 600.000 de automobile, arată datele firmei de analiză ASM-Holding.



Inflația

Cheltuielile generale cu maşini noi şi second hand au scăzut cu peste 15% în 2022, inflaţia ducând la creşterea preţurilor şi scăderea standardelor de viaţă, arată datele agenţiei Autostat, în pofida unui avans de 14% al cheltuielilor cu maşini second hand. În aceste condiţii, automobilele second hand au reprezentat aproape trei sferturi din totalul maşinilor vândute în 2022, faţă de un nivel de 55% în 2021.



Rata anuală a inflaţiei de 11,9% anul trecut a contribuit la o scădere estimată de 1% a venitului real disponibil în Rusia, conform Rosstat.



Anton, angajat la o mare companie rusească, a achiziţionat în decembrie o Skoda second hand, preferând o maşină fabricată în Occident în loc de una produsă în Rusia sau China.



La un preţ de 2,5 milioane de ruble, această Skoda este mai scumpă cu aproximativ un milion de ruble decât ar fi fost în 2021, dar mai ieftină cu un milion de ruble decât noua versiune a brandului.



Anton susţine că este norocos că a găsit o maşină străină second hand cu un kilometraj scăzut deoarece stocurile se epuizează.



Conform Autostat, preţul mediu al maşinilor noi vândute anul trecut pe piaţa rusă a urcat cu 17%, la 2,33 milioane de ruble, iar la cele second hand creşterea a fost de 32%, la 890.000 ruble.



Grupul ceh Skoda Auto a anunţat că livrările sale în Rusia au scăzut cu 80% în 2022. Firma mamă, Volkswagen, şi-a închis fabricile din Rusia şi a stopat importurile, dar încă nu a ajuns la un acord privind o vânzare, aşa cum au făcut alţi producători auto.



Grupul francez Renault a vândut pentru doar o rublă statului rus participaţia majoritară pe care o deţinea la producătorul auto rus Avtovaz, cu opţiunea de a o răscumpăra în termen de şase ani. Similar, Nissan şi-a vândut activele pentru un euro.



Analiştii se aşteaptă ca vânzările de maşini noi pe piaţa rusă să crească anul acesta la aproximativ 800.000 de unităţi, de la 687.370 în 2022, dar mult sub nivelul de 1,6 milioane vândute în 2021.

Sursă foto: pixabay.com

CITEȘTE ȘI: