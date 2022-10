Elon Musk a preluat conducerea platformei Twitter: „Am făcut-o pentru a încerca să ajut omenirea”

Elon Musk a cumpărat platforma Twitter/ FOTO: pixabay.com

Elon Musk, director al Tesla şi SpaceX, a preluat joi controlul Twitter după ce a finalizat achiziţionarea reţelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americană, relatează AFP.

După luni de răsturnări de situaţie, cel mai bogat om din lume l-a concediat imediat pe şeful Parag Agrawal şi pe alţi doi directori, directorul financiar Ned Segal şi directorul juridic Vijaya Gadde, potrivit unor surse anonime ale Washington Post.

Twitter nu a răspuns imediat unei solicitări din partea AFP. Elon Musk a avut termen până vineri să finalizeze achiziţionarea reţelei de socializare, în caz contrar, un proces ar fi avut loc în noiembrie. Operaţiunea a durat de la anunţarea, la sfârşitul lunii aprilie, a unei oferte de achiziţionare pentru suma de 44 de miliarde de dolari, acceptată de Twitter.

„De aceea am cumpărat Twitter. Nu am făcut-o pentru că ar fi ușor. Nu am făcut-o pentru a câștiga mai mulți bani. Am făcut-o pentru a încerca să ajut omenirea, pe care o iubesc”, a scris Elon Musk, pe Twitter.

În ultimul său tweet, Musk și-a prezentat și câteva dintre obiectivele sale pentru companie, spunând că Twitter trebuie să fie cald și primitor pentru toți.

