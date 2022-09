Uniunea Europeană va aloca 100 de milioane de euro pentru reconstruirea școlilor din Ucraina

Uniunea Europeană va aloca 100 de milioane de euro pentru a ajuta la reconstruirea şcolilor din Ucraina. Bombardamentele ruseşti au avariat sau distrus peste 70 de şcoli.

Uniunea Europeană va aloca 100 de milioane de euro pentru a ajuta la reconstruirea şcolilor din Ucraina, a anunţat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său anual privind starea Uniunii Europene, susţinut în plenul Parlamentului European la Strasbourg.

„Reconstrucţia Ucrainei va necesita resurse masive. De exemplu, bombardamentele ruseşti au avariat sau distrus peste 70 de şcoli. Jumătate de milion de copii ucraineni şi-au început anul şcolar în Uniunea Europeană, dar mulţi alţii din interiorul Ucrainei pur şi simplu nu au o sală de clasă unde să meargă. Astfel, astăzi anunţ că vom lucra cu Prima Doamnă pentru a sprijini reabilitarea şcolilor ucrainene avariate. Şi iată de ce vom furniza 100 de milioane de euro. Pentru că viitorul Ucrainei începe în şcolile sale”, a spus Ursula von der Leyen în discursul la care asistă şi Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei, şi care este primul de la declanşarea războiului din Ucraina, pe 24 februarie acest an.

UE a suspendat tarifele pentru importuri europene de produse ucrainene

Referindu-se la ajutorul acordat Ucrainei, Von der Leyen a amintit că UE a suspendat deja tarifele asupra importurilor europene de produse ucrainene şi a adăugat că executivul comunitar va lucra cu Kievul pentru a asigura un acces fără obstacole la piaţa unică.

„Piaţa noastră unică este una dintre cele mai mari poveşti de succes ale Europei. Acum este timpul să facem din ea o poveste de succes şi pentru prietenii noştri ucraineni”, a accentuat preşedinta CE.

Ea a ţinut să precizeze că sancţiunile impuse Rusiei de către UE în urma invadării Ucrainei trebuie să fie menţinute. „Vreau să fie clar: sancţiunile nu sunt aproape de a fi ridicate. Este timpul pentru hotărâre, nu pentru relaxare”, a explicat Von der Leyen.

Uniunea Europeană a furnizat deja un ajutor militar şi peste 19 miliarde de euro asistenţă financiară Ucrainei de la debutul conflictului declanşat de Rusia şi a impus sancţiuni economice grele Moscovei. Suma nu include sprijinul militar din partea UE.

„Vom acorda în acest sens nu numai finanţare, ci vom oferi Ucrainei şi mijloacele de care are nevoie pentru a-şi valorifica la maximum potenţialul. /.../ n luna martie, am conectat cu succes Ucraina la reţeaua noastră de energie electrică, realizare care era planificată iniţial pentru 2024. Am reuşit să facem acest lucru în doar două săptămâni. Iar astăzi, Ucraina exportă energie electrică în Europa. Doresc să extind considerabil aceste schimburi comerciale reciproc avantajoase”, a mai declarat şefa Comisiei Europene.

