Au „cucerit” castelul. Sute de tineri au dat năvală, miercuri, la Electric Castle. GALERIE FOTO

Entuziasm, muzică și o energie molipsitoare au pus stăpânire miercuri pe castelul Banffy din Bonțida, odată cu deschiderea oficială a celui mai așteptat festival al verii.

Sute de tineri au ajuns la EC11 | Foto: Bianca Preda - monitorulcj.ro

Entuziasm, muzică și o energie molipsitoare au pus stăpânire miercuri pe castelul Banffy din Bonțida.

Entuziasm, muzică și o energie molipsitoare au pus stăpânire miercuri pe castelul Banffy din Bonțida | Foto: Bianca Preda - monitorulcj.ro

Odată cu deschiderea oficială a celui mai așteptat festival al verii. Sute de tineri din toată țara – și nu numai – au dat năvală, „cucerind” simbolic fortăreața transilvăneană, în momentul în care porțile s-au deschis pentru public.

Entuziasm, muzică și o energie molipsitoare au pus stăpânire miercuri pe castelul Banffy din Bonțida | Foto: Bianca Preda - monitorulcj.ro

Au „cucerit” castelul | Foto: Bianca Preda - monitorulcj.ro

Sute de tineri au ajuns la EC11 | Foto: Bianca Preda - monitorulcj.ro

Yungblud și Róisín Murphy, la #EC11

Justin Timberlake (joi, 17 iulie), Valeria Stoica (main staige), Queens of the Stone Age (vineri, 18 iulie), Yungblud și Róisín Murphy, sunt câțiva dintre artiștii care îi vor încânta pe festivalieri la ediția din acest an a festivalului Electric Castle.

Festivalul, care va avea loc între 16 și 20 iulie la domeniul Banffy din Bonțida, promite să ofere una dintre cele mai eclectice și captivante ediții de până acum. Organizatorii au reușit să îmbine artiști consacrați cu nume fresh din muzica internațională și locală, acoperind o gamă variată de genuri: de la indie rock și techno, până la hip-hop, drum and bass și electro-pop.

Line-up-ul complet la Electric Castle 2025 | Sursa: Electric Castle - Facebook

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: