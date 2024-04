Surprize la Electric Castle 2024: „Festivalul are șarmul lui tocmai prin faptul că poți să-ți alegi zona muzicală de care ești mai apropiat sufletește”

Într-o lume în care muzica își găsește adesea vocea în cele mai neașteptate locuri, Electric Castle strălucește ca un far al creativității și al diversității pe domeniul Castelului Bánffy.

Pregătirile pentru Electric Castle 2024 sunt în plină desfășurare, iar organizatorii sunt hotărâți să ofere participanților o experiență de neuitat/ Foto: monitorulcj.ro

Într-o lume plină de evenimente muzicale, Electric Castle se distinge cu siguranță prin atmosfera sa vibrantă și electrică. Festivalul, care și-a câștigat reputația ca unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din Europa, se pregătește să încânte din nou fanii muzicii în 2024, cu o gamă spectaculoasă de artiști și activități.

Pregătirile pentru Electric Castle 2024, care va avea loc în perioada 17-21 iulie, sunt în plină desfășurare, iar organizatorii sunt hotărâți să ofere participanților o experiență de neuitat. Cu o listă impresionantă de artiști internaționali și locali, precum și o varietate de activități pe tot parcursul festivalului, Electric Castle promite să fie un spectacol muzical și cultural captivant.

Ediția din acest an a festivalului va continua tradiția sa de a găzdui o gamă diversă de genuri muzicale, de la indie și electronic până la rock și hip-hop. Cu headlineri de calibru precum Sean Paul, Bring Me The Horizon și Masive Attack, fanii muzicii vor avea parte de spectacole incendiare și momente memorabile pe scena principală.

Surprize la ediția din acest an a festivalului Electric

Pentru a afla ce surprize se pregătesc pentru ediția din acest an a festivalului EC, monitorulcj.ro a stat de vorbă cu Renate Roca-Rozenberg, PR Manager la Electric Castle.

Reporter: Care sunt principalele atracții muzicale și artistice planificate pentru ediția din acest an a festivalului Electric Castle?

Renate Roca-Rozenberg: Electric Castle până la urmă are șarmul lui tocmai prin faptul că poți să-ți alegi zona muzicală de care ești mai apropiat sufletește și este linia pe care am mers în ultimii 10 ani. Avem foarte multă muzică rock, 5 stiluri, de la metal foarte greu cu Cavalera până la garage rock, punk, să ai o zonă foarte mare de electro.

Îl avem pe Sean Paul anunțat, cred că este festivalul în care singur îți poți alege headlinerii, ai de unde alege. Descoperi lucruri noi, mergi dincolo de ce te-ai aștepta la un concert și să explorezi foarte multe lucruri care la prima vedere nu te-ar atrage.

Se schimbă harta festivalului

Se mută lucrurile prin incinta festivalului. De exemplu, scena Hangar nu va mai fi la locul obișnuit. Și surprizele nu se opresc aici, fanii au la dispoziție aplicația EC care poate fi descărcată din Google Play și AppStore, iar cei care nu și-au cumpărat abonamente la EC10, vor avea parte de concursuri în care le pot câștiga.

Pe lângă surprizele pregătite, festivalierii vor avea cișmele cu apă la liber.

Reporter: Harta festivalului urmează să se schimbe, care sunt modificările aduse?

Renate Roca-Rozenberg: Mutarea scenei Hangar este doar una dintre surprize. Nu este neapărat ceva ieșit din comun pentru că noi nu ne putem abține și facem ca festivalul să arate altfel.

Această mutare va fi una dintre cele mai vizibile, fiind una dintre scenele principale din festival, avem totuși 10 scene. Vor fi în continuare schimbări tocmai în ideea pentru că avem un spațiu atât de generos, festivalul se întinde pe o suprafață de 40 de hectare, asta include și zona de camping, poți să te joci și poți să spui că vezi pentru prima dată Electric Castle chiar dacă vii de 10 ani. Senzația de nou și-o dorește fiecare. Vrem ca lucrurile de bază să rămână la fel și în același timp să fie surprinzător ce găsești la noua ediție.

Reporter: Care sunt noutățile și surprizele pregătite pentru participanți în cadrul ediției din acest an?

Renate Roca-Rozenberg: Nu aș vrea să le zic de pe acum pe toate. Ce nu este o surpriză este că în EC este imposibil să te plictisești și asta încercăm să facem în fiecare an, să venim cu noutăți. Până la urmă Electricul este singurul festival din România în care 24 de ore din 24 ai ce face. Toate acestea le faci separat de lumea ta, nu ești în mijlocul orașului și atunci pofta de explorare o întreținem cu lucrurile noi cu care venim.

Reporter: Îmi puteți oferii mai multe detalii despre aplicație?

Renate Roca-Rozenberg: Am lansat deja aplicația în care se vor tot actualiza informațiile. Este foarte utilă și acum înainte de festival. Vom avea foarte multe concursuri în aplicație, iar lumea va putea câștiga abonamente la Electric Castle.

Plantare de copaci în EC Village

Reporter: Cum va fi pregătită infrastructura festivalului pentru a asigura confortul și siguranța participanților?

Renate Roca-Rozenberg: Noi suntem deja în locație. Unul dintre obiectivele foarte importante din ultimii doi ani, chiar dacă este un aspect care va lua timp să-l implementăm, este să oferim un festival cât mai verde și prietenos cu mediul. De aceea am început anul trecut plantările în camping pe care le continuăm în 20 aprilie.

Dorim ca și campingul să se transforme într-un parc care până la urmă nu va rămâne doar pe perioada festivalului, ci îl poate folosi și comunitatea. Insistăm foarte mult pe verde.

Înscrierile pentru împădurirea EC Village se poate face AICI.

Reporter: Ce așteptări aveți de la ediția din acest an?

Renate Roca-Rozenberg: Sunt ca orice om din public, eu redescopăr Electric Castle cu fiecare ediție. Da, lucrurile de bază sunt la fel, însă lucrurile noi sunt atât de multe pentru mine care în teorie le știu și când ajung acolo și le văd fizic sunt uimită.

Ca și festival nu avem așteptări, important pentru noi este să vedem cât mai mulți oameni înțeleg cultura de festival adevărat. Având în vedere că este în afara orașului impune un efort să ajungi acolo, trăiești intens. Faptul că tot mai mulți vin înseamnă că există apetit pentru acest gen și că oamenii își doresc mai multe festivaluri de acest gen decât simple concerte.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: