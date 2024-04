Electric Castle caută peste 1.000 de voluntari pentru ediția de anul acesta a festivalului

S-au deschis înscrierile pentru voluntari la Electric Castle 2024. Peste 1.000 de locuri sunt disponibile.

Organizatorii Electric Castle au deschis înscrierile pentru voluntari care să se asigure de buna funcționare a ediției de anul acesta a festivalului. Echipa va fi formată din peste 1.000 de voluntari, care vor acoperi mai multe domenii importante ce țin de organizare.

„Aplicațiile sunt acum deschise! Construim echipa care va construi festivalul. Peste 1000 de voluntari. Peste 10 roluri diferite pentru care poți aplica. 5 zile de lucru în echipă pentru a asigura o epopee.

Ești îngrijitorul neoficial al petrecerii și nu ratați niciodată distracția? Voluntariatul ar putea fi pe placul tău. Aplicați pentru a deveni voluntar EC, prezentați-vă abilitățile pe care le aveți și obțineți altele noi.

Înscrieți-vă și prezentați-vă pentru o aventură uimitoare și pentru șansa de a face ceva grozav ca parte a unei echipe și mai mari”, au transmis organizatorii Electric Castle.

Ediția cu numărul 10 care va avea loc în perioada 17 – 21 iulie 2024, pe domeniul Banffy din Bonțida, se anunță a fi unul electrizant. Massive Attack, Bring Me The Horizon și Queens of The Stone Age au fost primele trupe confirmate la Electric Castle 2024.

„Vei descoperi un formular, creat împreună cu Work & Organizational Psychology Research Center din Cluj-Napoca și Evocariera. Scopul lui e să formăm o echipă de voluntari care împărtășesc aceleași principii și valori. Vom fi peste 1000 de oameni care împreună vom crea o comunitate și vom trăi experiențe unice la Castel. Ține cont că acest proiect de voluntariat se adresează celor care au minimum 18 ani împliniți până la data de începere a activității, 15 iulie 2024.

