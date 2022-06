Studenții UBB s-au calificat în finala competiției internaționale Game of Science-Turneul Campionilor

Patru studenți din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (UBB) s-au calificat în finala de top 14 a competiției internaționale Games of Science.

Studenții Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) vor reprezenta universitatea în etapa finală a competiției internaționale Games of Science/ Foto: Facebook - Universitatea Babeș-Bolyai

Studenții Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) vor reprezenta universitatea în etapa finală a competiției internaționale Games of Science. Evenimentul, desfășurat sâmbătă, 18 iunie 2022, între orele 11:00 - 13:00 și va reuni 14 finaliști cu prezentări pe teme din domeniul biologiei, ingineriei, tehnologiei, matematicii, chimiei și psihologiei.

Universitatea „Babeș-Bolyai” va fi reprezentată de 4 studenți finaliști.

Totodată, vineri, 17 iunie 2022, va avea loc un masterclass de comunicare a științei pe înțelesul publicului.

Cel mai recent eveniment desfășurat de British Council a fost competiția internațională Games of Science, adresată studenților și cercetătorilor, care a dat acestora ocazia să își expună public cercetările, ajutându-i să-și dezvolte abilitățile de sinteză, comunicare în public și de diseminare a științei (https://www.britishcouncil.ro/blog/5-lectii-games-of-science).

Despre Games of Science

Peste 100 de studenți și tineri cercetători din România au avut ocazia de a-și antrena abilitățile de comunicare în această primăvară în cadrul Games of Science, un format original de training și concurs de comunicare a științei dezvoltat de Ada Roseti. Sesiunile Games of Science au fost derulate de British Council România în colaborare cu Asociația BioMentorHub sub proiectul “Știința pentru toți”.

14 dintre finaliștii sesiunilor Games of Science, aleși de juriu pentru calitatea prezentărilor lor științifice, se vor întrece pe 18 iunie în finala națională a competiției – Turneul Campionilor Games of Science, într-un eveniment organizat de British Council și Asociația BioMentorHub alături de Universitatea Politehnica din București. Cu o zi înaintea Turneului Campionilor, finaliștii vor participa la un masterclass de comunicare a științei condus de Ada Roseti.

Cei 14 finaliști ai concursurilor Games of Science au acceptat provocarea de a traduce cercetări complexe pe înțelesul oricui, în mod cât mai distractiv, în runde succesive de prezentări pe durate care încep de la 15 secunde și merg până la 3 minute.

Obiectivul concursului este acela de a-i încuraja pe tinerii care au sau își doresc o carieră în cercetare să explice, pe scurt, idei și procese complexe pe înțelesul publicului larg.

