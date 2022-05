A avut loc prima ședință a Consiliului Consultativ de Tineret Cluj. Ce își propune noua structură?

Joi, 5 mai, a avut loc prima ședință a Consiliului Consultativ de Tineret, o structură formată din 31 de asociații de tineret și pentru tineret din municipiul Cluj-Napoca.

Consiliul Consultativ de Tineret are rolul de a asigura accesul tinerilor la luarea deciziilor care îi vizează și de a susține implicarea acestora în formularea politicilor și programelor de tineret./ FOTO: Florin Moroșanu - Facebook

În data de 12 aprilie 2022, în cadrul întâlnirii CIIC (Centrul de Inovare și Imaginație Civică – n.red. ) a avut loc constituirea Consiliului Consultativ de Tineret Cluj-Napoca.

Consiliul Consultativ de Tineret are rolul de a asigura accesul tinerilor la luarea deciziilor care îi vizează și de a susține implicarea acestora în formularea politicilor și programelor de tineret.

„Ieri după masă a avut loc prima întâlnire de lucru a Consiliului Consultativ de Tineret, structură formată din 31 de asociații de tineret și pentru tineret din Cluj-Napoca. Pe scurt, întâlnirea a avut rolul de a identifica câteva domenii de interes dintre cele stabilite în regulament și a schița obiective pentru anul 2022.

Au fost identificate patru domenii de interes iar în jurul lor s-au format grupuri de lucru.

Domeniile de interes sunt - creativitate și inovare, educație și formare, cultură si arte, antreprenoriat. Obiectivele urmează o etapă de rafinare și apoi, la următoarea întâlnire a CCT, acestea vor fi prezentate de către coordonatorii grupurilor de lucru.

Întâlnirea a fost una interesantă, tineri mulți, idei diverse, viziuni diferite. E destul de clar că metoda de lucru este importantă pentru a scoate coerență și eficiență din atât diversitate.

Avantajul reprezentativității (multe structuri de tineret și pentru tineret) are un revers. Fiecare participant la întâlnire avea propria idee despre ce ar trebui să facă pentru a contribui la îmbunătățirea vieții tinerilor din Cluj.

După cum spuneam, metoda de lucru care permite armonizarea ideilor punctuale din zone diverse cu o viziune și apoi cu obiective generale și specifice este foarte importantă. In această jumătate de an cel mai important lucru este descoperim modul de lucru optim pentru a putea furniza soluții relevante. Etapa în care ne aflăm acum este una de test si de învățare.

Am plecat de la întâlnire cu o temă de casă. Deși în cadrul CCT exista o reprezentare a elevilor prin Consiliul Județean al Elevilor, e loc de mai multă interacțiune cu aceștia. Cred că soluția este să mergem noi la ei și nu să așteptăm să vină ei la noi, a scris Florin Moroșanu”, pe pagina sa de Facebook.

Ce își propune Consiliul Consultativ de Tineret?

Florin Moroșanu, coordonatorul secretariatului Consiliului Consultativ de Tineret a explicat pentru Monitorul de Cluj ce își propune noua structură formată și care sunt domeniile de activitate pe care vor fi luate deciziile.

„Prima ședință a fost surprinzător de bine, respective tinerii au avut multe idei și au fost în număr mare. Întâlnirea s-a încheiat cu teme de casă pe care trebuie să le clarificăm fiecare până la următoare întâlnire (...) Consiliul Consultativ de Tineret conform regulamentului de organizare și funcționare trebuie să implice tinerii în luarea acelor decizii care îi vizează în mod direct și să îi consulte în deciziile care îi vizează în mod direct. E un organism consultativ prevăzut de legea tineretului și este funcțional la noi în Cluj de aproape trei săptămâni (...) Trebuie să înțelegem care sunt nevoile tinerilor transmise de către reprezentanții lor și apoi să vedem în ce măsură acele nevoi pot fi adresate la nivelul orașului astfel încât să fie îmbunătățită calitatea vieții pentru tinerii din Cluj ”, a declarat pentru monitorulcj.ro Florin Moroșanu.

Potrivit regulamentului, tinerii au 13 domenii de interes care privesc activitățile Consiliului Consultativ de Tineret, iar în urma ședinței de joi, 5 mai, au fost votate patru domenii la care se vor lucra în acest an. Cele patru domenii sunt voluntariat, artă și cultură, antreprenoriat, educație și formare.

„Am discutat despre domenii de interes. Conform regulamentului sunt stabilite un număr de 12 sau 13 domenii de interes în ceea ce privește activitatea Consiliului Consultativ de Tineret și noi la această primă întâlnire am dorit să vedem care ar fi din toate domeniile de interes cele care adună cele mai multe voturi pentru că tinerii au putut să își exprime pe mail până la această întâlnire opțiunea de a participa în anumite grupuri de lucru care fiecare grup corespunde unei teme. Noi asta am reușit să facem la prima întâlnire, să clarificăm care ar fi acele domenii de interes asupra cărora membrii Consiliului Consultativ se vor apleca în acest an. Cele patru teme sunt voluntariat, artă și cultură, antreprenoriat, educație și formare” , a adăugat Florin Moroșanu.

Potrivit lui Florin Moroșanu, activitățile Consiliului Consultativ de Tineret vor fi comunicate pe măsură ce vor fi clarificate, membrii Consiliului aflându-se în etapa de cunoaștere și stabilind obiectivele pentru acest an.

