BAC de 10 la Untold. Absolvenții care obțin media 10 la Bacalaureat primesc abonament gratuit la festival

UNTOLD continuă și în acest an campania „BAC de 10”, prin care răsplătește elevii care obțin media 10 la examenul de Bacalaureat.

Absolvenții care obțin media 10 la Bacalaureat primesc abonament gratuit la festival | Foto: monitorulcj.ro

Inițiativa „BAC de 10” este deja la ediția cu numărul 11, și le oferă elevilor, care au luat examenul maturității cu media 10, șansa să se bucure de experiența UNTOLD prin oferirea unui abonament General Access gratuit. Potrivit organizatorilor, peste 1.800 de absolvenți au fost recompensați în cadrul campaniei în ultimii 11 ani, având acces gratuit la festival.

Edy Chereji: „Performanța merită să fie sărbătorită”

Co-fondatorul UNTOLD Universe, Edy Chereji, spune că prin această campanie organizatorii își propun să încurajeze performanța și să îi recompenseze pe elevii care au obținut rezultate deosebite la examenul de Bacalaureat.

„Fiecare nota de 10 la Bacalaureat reprezintă mai mult decât un rezultat excepțional la un examen, este dovada curajului de a-ți urma visurile, a disciplinei și a încrederii că munca depusă zi de zi poate deschide orice drum. Prin campania «BAC de 10», ne dorim să le transmitem acestor tineri că performanța merită să fie sărbătorită și că succesul lor este o sursă de inspirație pentru întreaga generație.” a declarat Co-fondatorul Untold.

Cum pot intra gratuit la Untold elevii care iau 10 la BAC

Absolvenții care obțin media 10 la sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat își vor putea ridica brățara de acces în baza unui document care atestă rezultatul obținut, precum foaia matricolă sau diploma de Bacalaureat. Ridicarea brățărilor se va face din zona de acreditări amenajată la Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca, începând cu prima zi a festivalului.

Organizatorii au pregătit o ofertă și pentru ceilalți absolvenți înscriși la sesiunea de vară a examenului. Aceștia beneficiază de o reducere de 40 de euro la achiziționarea unui abonament pentru ediția aniversară UNTOLD, ofertă valabilă până în 30 iulie.

Înscrierea în campania „BAC de 10” se face pe platforma oficială a festivalului.

Ediția din acest an a festivalului UNTOLD se va desfășura în perioada 6-9 august, la Cluj-Napoca. Din line-up-ul anunțat până în prezent fac parte STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Swae Lee, Flo Rida, Kygo, James Hype, The Chainsmokers, Alan Walker, Sebastian Ingrosso, Meduza, BBNO$, Solomun, Carl Cox și alți artiști.

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