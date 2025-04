Daniel David, despre regândirea examenelor naționale: „Trebuie să fie numai matematică și limba română?”

Daniel David, despre regândirea examenelor naționale: Clasa a II-a, a IV-a, intrarea în a V-a, a VIII-a trebuie să fie numai matematică și limba română?

Una dintre problemele abordate în raportul din mai despre sistemul de educație va fi cea a examenelor naționale, a susținut ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, la TVR2

„Acestea trebuie să fie așa gândite: clasa a II-a, a IV-a, intrarea în a V-a, a VIII-a trebuie să fie numai matematică și limba română?”

O altă problemă este examenul de titularizare.

„Trebuie regândit procesul de titularizare. Este o discuție constantă, unii dau examene peste examene în fiecare an, un examen complicat, greu, pentru ce? Ca să confirmi competențele pe care le-a avut și anul trecut”, consideră ministrul Educației.

Pentru a implementa aceste politici publice, Daniel David a susținut că va cheltui bugetul primit într-o manieră eficientă, astfel încât, „dacă vom începe aceste reforme noi, să am un argument pentru a cere suplimentarea bugetului”.

Întrebat care sunt problemele cele mai discutate în societate, Daniel David a spus: „În preuniversitar, vi le spun și vor fi abordate în luna mai-iunie. Ceea ce voi prezenta în luna mai o să aibă o secțiune de diagnostic: părțile care funcționează bine și de ce, ca să știm să le susținem, avem și lucruri bune în sistem, ce funcționează prost și de ce, ca să știm să schimbăm și după aceea un set de politici publice pe care să le propun ca soluții la problemele pe care le identificăm. Trebuie regândit, de exemplu, procesul de titularizare. Este o discuție constantă, unii dau examene peste examene în fiecare an, un examen complicat, greu, pentru ce? Ca să confirmi competențele pe care le-a avut și anul trecut. Examenele naționale trebuie să fie așa gândite: clasa a II-a, a IV-a, intrarea în a V-a a VIII-a trebuie să fie numai matematică și limba română? Bacalaureatul cum o să fie gândit? Deci, examenele pe care le dăm”.

„Planurile cadru, conținuturile pe care le punem în disciplinele noastre, manualele pe care le avem, deci, sunt o mulțime de lucruri pe care trebuie să le abordăm și o să vin cu niște propuneri de implementare. În învățământul superior, vorbeam de diferențierea misiunii universităților, în cercetare, evaluarea tuturor unităților ca să știm ce păstrăm așa cum avem acum, ce concentrăm, ce separăm. Acestea sunt lucrurile pe care am să le abordez în luna mai. Un diagnostic corect, politici publice care rezolvă problemele și până ajungem în luna mai, că totuși sunt ministru și nu stau până în mai făcând diagnostice numai, bugetul pe care îl avem, am primit un buget mai mare decât am avut anul trecut, să fie cheltuit într-o manieră eficientă, astfel încât dacă vom implementa acele politici publice și vom începe aceste reforme noi, ele nu pot fi începute fără bani. Să am un argument pentru a cere suplimentarea bugetului, a mai spus ministrul Educației.

