UBB își reconfirmă și își consolidează statutul de universitate de 5 stele

UBB Cluj şi-a reconfirmat și consolidat, prin auditul internațional QS STAR al companiei britanice Quacquarelli Symonds (QS), care realizează și unul dintre cele mai recunoscute internaţional clasamente ale universităților lumii, statutul de universitate de 5 stele.

UBB Cluj şi-a reconfirmat și consolidat statutul de universitate de 5 stele în urma evaluării QS STAR|Foto: monitorulcj.ro

În premieră pentru România, Universitatea Babeș-Bolyai a obținut pentru prima dată acest statut în 2021.

Universitatea Babeș-Bolyai, facilități academice avansate și proiecte de cercetare recunoscute internațional

Nivelul atins de UBB și reconfirmat în urma auditului recent încheiat, și anume QS*****, corespunde unei universități globale, de talie mondială (world class) în multiple arii academice, bucurându-se de o reputație înaltă și având facilități academice avansate și personal educațional și de cercetare recunoscut internațional („A typical five stars university is generally world class in a broad range of areas, enjoys a high reputation and has cutting edge facilities and internationally renowned research and teaching faculty”).

„Rezultatul pe care l-am obținut în urmă cu patru ani și pe care-l menținem cu succes azi, în urma unui nou audit QS, nu reprezintă o poziţionare într-un ranking oarecare, ci este rezultatul unei evaluări comprehensive şi riguroase, pe mai multe dimensiuni academice esenţiale.

El reconfirmă faptul că universitatea noastră face parte din categoria universităților lumii de tip „world-class”, fiind un actor global capabil să contribuie consistent şi consecvent la zona de educaţie, de cercetare, inovare şi transfer tehnologic şi cognitiv, precum şi la schimbul de valori (ştiinţifice, culturale, morale) prin cooperare internaţională şi incluziune socială. Acest clasificare ne onorează și ne obligă să menținem direcția pe care am asumat-o și să încercăm să creștem ritmul pentru atingerea obiectivelor de excelenţă pe care ni le-am propus”, a declarat rectorul UBB, profesorul Adrian Petrușel.

Auditul internațional QS STAR realizează o analiză complexă a universităților, având în Vedere opt dimensiuni majore: (1) Educaţie, (2) Cercetare, (3) Facilități academice (4) Angajabilitate, (5) Inovare / Transfer de cunoștințe, (6) Impact social, (7) Diversitate, echitate și incluziune, (8) Bună guvernanţă, (9) Internaționalizare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: