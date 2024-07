EXCLUSIV. Casiana Luca, elevă de „10 pe linie” la BAC. De la Liceul „Onisifor Ghibu”, la UMF Cluj.

Casiana Luca, absolventă a Liceului „Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca, a reușit să obțină media 10 la examenul de Bacalaureat, după contestații| Foto: liceul-onisifor-ghibu.ro

Absolventa de liceu a reușit această performanță învățând constant pe tot parcursul celor 4 ani de liceu.

2 elevi din Cluj au obținut media 10 după contestații

În urma contestațiilor la examenul de Bacalaureat 2024 încă 2 absolvenți de liceu din județul Cluj au obținut media 10.

Unul dintre ei este Casiana Luca, care spune că pentru acest rezultat a învățat constant, la fiecare materie, pe parcursul a 4 ani.

„Am învățat constant în cei 4 ani de liceu deoarece am avut parte de profesori buni care mi-au explicat materia și am fost motivată să învăț astfel încât să iau note mari și pe parcursul liceului. Înainte de Bacalaureat am început pregătirea mai riguroasă, rezolvând teste și m-am pregătit mai temeinic.

Am avut emoții înainte de examenul de Bacalaureat și la limba română au fost cele mai mari, dar la matematică și biologie nu pot spune că am avut emoții foarte mari pentru că subiectul mi s-a părut accesibil”, a declarat pentru monitorulcj.ro Casiana.

Părinții au sustinuț-o extrem de mult pe Casiana și s-au bucurat de reușitele ei.

Casiana a decis să rămână în țară și să-și continue studiile la UMF Cluj.

4 medii de 10 în Cluj la BAC 2024

În județul Cluj, cei 4 candidați care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024 provin de la următoarele unități de învățământ preuniversitar:

