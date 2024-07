EXCLUSIV. Ștefana Trifan, eleva de la Colegiul „Andrei Mureșanu” Dej care a luat „10 curat” la BAC fără meditații.

Ștefana Trifan de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej este una dintre elevele care a obținut media 10 după rezolvarea contestațiilor la examenul de Bacalaureat 2024.

Trifan Ștefana, eleva din Dej care a obținut media 10 la BAC | Foto: arhivă personală

Vineri, 12 iulie, s-au afișat rezultatele la examenul de Bacalaureat după contestații. Doi elevi din Cluj au primit media 10 după rezolvarea contestațiilor.

Unul dintre elevii care a obținut media „10 curat” este Ștefana Trifan, elevă la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej.

Eleva care a obținut media 10 la examenul de Bacalaureat | Foto: arhivă personală

Eleva a fost șefă de promoție la terminarea liceului și olimpică la limba germană.

Aceasta nu a luat meditații pentru examenul de Bacalaureat, ci a fost pregătită de profesorii Marchiş Ramona la limba și literatura română, Moldovan Horațiu la Istorie și Man Ana la Geografie.

„Am învățat constant în liceu, dar a fost mai multă pregătire în clasa a XII-a și am prioritizat primele două materii, româna și istoria. Am avut emoții, dar am reușit să le folosesc într-un mod constructiv. Meditații nu am luat, mereu când am avut întrebări le-am adresat profesorilor care m-au ajutat.

Familia și prietenii au fost foarte entuziasmați, poate mai mult decât mine. Sunt mândri de mine, deși știau că voi lua note bune”, a declarat pentru monitorulcj.ro Ștefana Trifan.

Ștefana se pregătește acum de înscrierea la Facultatea de Litere din cadrul UBB pe limba germană-rusă.

Eleva care a obținut media 10 la examenul de Bacalaureat | Foto: arhivă personală

