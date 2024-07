Elevă de „10 curat” la BAC. Louise Vișan, de la Colegiul „Gheorghe Șincai”, merge la facultate la Paris!

Performanță remarcabilă la examenul de Bacalaureat 2024! Louise Vișan, elevă la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Cluj-Napoca, a reușit să obțină nota maximă, 10 pe linie, confirmându-și astfel poziția de vârf al generației sale.

Elevă de „10 curat” la BAC. Louise Vișan, de la Colegiul „Gheorghe Șincai”, merge la facultate la Paris!| Foto: arhivă personală

Performanță remarcabilă la examenul de Bacalaureat 2024! Judeţul Cluj se află pe primul loc la nivel naţional cu o rată de promovare de 88,9%.

Louise Vișan, elevă a Colegiului Național Gheorghe Șincai din Cluj-Napoca, a reușit să obțină nota maximă, 10 pe linie. Această realizare excepțională deschide noi orizonturi pentru tânăra care și-a propus să își continue studiile universitare în Paris unde a fost admisă.

„Nu pot spune că m-am pregătit atât de mult. Am fost mereu atentă la ore și am participat și nu simt că m-am pregătit atât de mult având în vedere că am avut admiterile la facultate. Am avut emoții înainte de examenul de la examenul de la română cu încadrarea în timp pentru că știam că am foarte multe de zis și știam că nu-mi ajunge timpul.

Am intrat în Franța la mai multe facultăți, iar cea pe care am ales-o se numește Sciences Po Paris care este cunoscută pentru domeniul de științe politice dar ca materii principale fac științe politice, drept și economie, iar din al doilea an aleg specializarea mea. În 25 august o să încep facultatea”, a declarat pentru monitorulcj.ro Louise Vișan.

Potrivit lui Louise Vișan, familia și prietenii s-au bucurat pentru rezultatele obținute.

„Rezultatele le-am văzut pe tren și toți au fost fericiți. Părinții nu pun preț pe note, s-au bucurat foarte mult pentru mine. Bunicii au fost cei mai fericiți, iar prietenii s-au bucurat pentru mine”, a adăugat Louise Vișan.

Peste 4.500 de elevi clujeni au promovat examenul de Bacalaureat

În această sesiune a examenului național de Bacalaureat au promovat 3.888 candidați, dintr-un total de 4.560 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 3.777 candidați provin din promoția curentă, iar 111 candidați sunt din promoțiile anterioare.

La nivelul județului Cluj, pe discipline de examen, situația candidaților care au obținut note de 10 la probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2024, este următoarea:

- E.a) 19 candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;

- E.b) – candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă;

- E.c) 153 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică/ Istorie);

- E.d) 225 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: