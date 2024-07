Rezultate Bacalaureat. Judeţul Cluj, pe primul loc la nivel naţional cu o rată de promovare de 88,9%.

Luni, 8 iulie, au fost afişate rezultatele la examenul de Bacalaureat 2024. Judeţul Cluj, pe primul loc la nivel naţional cu o rată de promovare de 88,9%.

Rezultatele de la examenul de Bacalaureat 2024 au fost afișate de către Ministerul Educației.

Absolvenţii claselor a XII-a, din judeţul Cluj, sunt primii în clasamentul naţional, privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2024, transmite Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Cluj.

La nivelul judeţului Cluj, pentru promoţia curentă, rata de promovare este de 88,9% (87,2% - sesiunea iunie-iulie 2023).

În această sesiune a examenului național de Bacalaureat au promovat 3.888 candidați, dintr-un total de 4.560 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 3.777 candidați provin din promoția curentă, iar 111 candidați sunt din promoțiile anterioare.

2 elevi din Cluj au obținut media 10 la Bacalaureat

În județul Cluj, 2 candidați au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024. Elevii provin de la următoarele unități de învățământ preuniversitar: Colegiul Național Gheorghe Șincai, Cluj-Napoca şi Colegiul Național Emil Racoviță, Cluj-Napoca.

La nivelul județului Cluj, pe discipline de examen, situația candidaților care au obținut note de 10 la probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2024, este următoarea:

- E.a) 19 candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;

- E.b) – candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă;

- E.c) 153 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică/ Istorie);

- E.d) 225 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

„Afișarea primelor rezultate obţinute de elevii judeţului Cluj la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie 2024, care ne situează pe primul loc la nivel național, ne-a adus satisfacție și bucuria de a vedea munca constantă, desfășurată pe parcursul anilor de liceu, încununată de succes. Vă felicit, dragi absolvenți ai claselor a XII-a, pentru că ați avut încredere în voi și ați dovedit că Examenul de Bacalaureat este adevăratul examen de maturitate, că sunteți pregătiți pentru confruntarea cu viaţa, convinși că ceea ce ați realizat până acum înseamnă enorm pentru reușita în viață, fie că vorbim mai departe de înscrierea la universitate, în învățământul postliceal sau de încadrarea pe piața muncii. Rezultatele reflectă, desigur, munca tuturor celor implicați în procesul de pregătire a examenelor. În acest sens, un gând de mulțumire se îndreaptă înspre părinţii voștri. Stimaţi părinţi, sunt convinsă că pe parcursul anilor de liceu, aţi fost mereu alături de copiii dumneavoastră, că aţi făcut totul pentru a le asigura bunăstarea şi condiţiile necesare studiilor, că aţi suferit alături de ei în momentele mai dificile şi că i-aţi susţinut în devenirea lor profesională și umană. Vă puteţi bucura din plin de reuşita lor, de faptul că eforturile depuse de ei le recompensează pe ale dumneavoastră. Nu în ultimul rând, îi felicit pe toţi colegii mei profesori care au făcut eforturi pentru a se adapta la realitățile timpurilor pe care le-am trăi în ultimii ani, pentru modul în care și-au concentrat atenția asupra fiecărui elev în parte. Stimați colegi, ați muncit cu seriozitate, v-ați implicat și ați răspuns provocărilor profesionale, contribuind astfel la schimbare și la succes. Știu ce înseamnă să lucrezi cu un elev care intră în clasa a IX-a cu o medie la Evaluarea națională sub 5,00 și să reușești performanța ca același elev să obțină nota 6,00 pentru a promova examenul de bacalaureat și îmi exprim toată aprecierea pentru acele cadre didactice care reușesc, printr-un efort extraordinar, această performanță, despre care se vorbește mai puțin. Înca o dată, mulţumiri şi felicitări tuturor celor implicaţi în pregătirea examenelor naționale din acest an! Felicitări și autorităților publice, care au depus eforturi constante ca în școli să fie asigurate condițiile necesare desfășurării unui proces educațional de calitate, pentru susținerea performanței! Celebrul filozof Voltaire afirma că: «Un succes care nu are urmări nu înseamnă nimic», de aceea vă urez să gestionați cu înțelepciune succesul de azi în alegerea drumului pe care veți păși mai departe și să nu uitați că echilibrul și reușita în viață conferă respectul valorilor și capacitatea de învățare pe tot parcursul vieții. Așadar, mult succes mai departe tuturor!”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Contestaţiile pot fi depuse până la ora 18:00

Elevii nemulțumiți de note pot depune contestații astăzi, 8 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.

Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 12 iulie (în centrele de examen și online).

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulate):

recunoașterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale

susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea

obținerea mediei 6 (minium) la probele scrise

