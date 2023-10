151 de ani de UMF Cluj, marcați prin extinderea universității la Baia Mare. Rector: „Este un moment istoric”

Împlinirea a 151 de ani de UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj a fost marcată de inaugurarea extensiei de la Baia Mare a universității medicale clujene.

Rectorul UMF Cluj-Napoca le-a urat bun venit în comunitatea academică studenților de la extensia din Baia Mare / Foto: UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

Ceremoniei de deschidere a anului universitar 2023-2024 a avut loc pe 3 octombrie la extensia din Baia Mare a universității medicale clujene. Rectorul UMF Cluj-Napoca, Anca Buzoianu, a evidențiat că astfel se marchează împlinirea a 151 de ani de școală medicală clujeană.

În această toamnă, prima generație de studenți, 60 la număr, vor urma cursurile Facultății de Medicină, programul de studiu Asistență Medicală Generală, la extensia din Baia Mare.

„E un moment de mare bucurie pentru mine, la împlinirea unui proiect pe care l-am gândit și l-am dorit de multă vreme. Iată că lucrurile s-au aranjat în așa manieră încât astăzi, într-un timp relativ scurt, putem să ne bucurăm de acest proiect. Dragi studenți, dragi părinți, vă urez bun venit la ceremonia de deschidere a anului universitar 2023-2024 și vă mulțumesc că ați avut amabilitatea și ați onorat invitația noastră de a celebra împreună, cu toții, un nou început. În acest an, facultatea de medicină din Cluj împlinește 151 de ani, fiind întemeiată în 1872, în 6 octombrie, în cadrul Universității Franz Joseph. Deci de mai bine de 150 de ani, în fiecare toamnă facultatea noastră și universitatea își deschid porțile campusului din Cluj-Napoca pentru un nou an universitar, iar în acest an bucuria este și mai mare pentru că marchează un reper foarte important în istoria universității noastre și anume inaugurarea extensiei Facultății de Medicină de la Baia Mare. Să știți că într-adevăr este un moment istoric, care va fi consemnat ca atare inclusiv în muzeul nostru de istorie. Anul universitar 2023-2024 începe cu noi oportunități, iar conducerea universității își asumă misiunea și resposabilitatea în a asigura performanța academică în formarea de profesioniști în domeniul sănătății, iar asistentele medicale sunt, cred, cei mai importanți profesioniști și cei mai vitali în sistemul de sănătate”, a spus rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Anca Dana Buzoianu, în deschiderea ceremoniei.

UMF Cluj pregătește asistenți medicali la Baia Mare

Astfel, prin această extensie, UMF Cluj-Napoca pregătește asistenți medicali și la Baia Mare, o profesie pe care rectorul universității o numește „nobilă” și „vitală în sistemul de sănătate”:

„Dragi colegi, iată-ne acum la început de an universitar cu prima generație de studenți care-și încredințează visurile și speranțele în mâinile noastre și vă mulțumim pentru asta și pentru că ați avut încredere în noi. Suntem pregătiți să le oferim un parcurs educațional de bună calitate, astfel încât peste 4 ani, la finalul studiilor, să vă putem privi în ochi și să știm că ne-am făcut datoria așa cum se cuvine.

Dragi boboci, vă urez bun venit în comunitatea academică a UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Vă felicit că ați ales și devenit studenții unei universități de mare prestigiu național și internațional, care este liderul învățământului medical și farmaceutic din România (nu o spun pentru că sunt rectorul universității, ci o spun rezultatele pe care le obținem an de an la concursul național de rezidențiat). Ați trecut cu brio peste un examen dificil, iar pentru asta vă felicit cu toată inima în numele întregii comunități academice. Să știți că toți cei de la Cluj sunt foarte mândri că demersul nostru a avut succes - un asemenea succes să avem 3 candidați pe loc la specializarea asistență medicală. Să știți că la Cluj nu au fost atâția. De asemenea, doresc să vă felicit pentru că ați ales o profesie nobilă. Nu e o meserie, e o profesie pentru care ai nevoie de vocație, indispensabilă, și cu inserție de piața muncii, vă garantez, de 100%. Asistenții medicali joacă un rol esențial și complex în furnizarea de îngrijiri de sănătate”, a mai spus Anca Buzoianu, la ceremonia de deschidere a noului an universitar.

Această profesie implică o gamă largă de responsabilități, spune rectorul, cum ar fi: monitorizarea stării de sănătate a pacienților, administrarea medicamentelor și a tratamentelor prescrise, efectuarea procedurilor medicale și diagnostice, acordarea îngrijirilor de bază. În plus, asistenții au și un rol important în comunicarea cu pacienții și familiile acestora, explicându-le procedurile medicale și tratamentele, furnizând informații despre starea de sănătate a pacienților și oferind consiliere și sprijin emoțional.

„În lumea de astăzi, actul medical nu mai este un act singular. Totul se face în echipă, iar asistenții medicali sunt parte vitală a echipei, alături de medic, de farmaciști, psiholog, kinetoterapeut și de alți profesioniști din domeniul sănătății. Totul se face în echipe interdisciplinare”, a punctat Buzoianu.

