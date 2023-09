Inuman sau birocrație excesivă? Părinte: „Copilul meu cu autism nu are voie să meargă la școală”

Părinții copiilor cu dizabilități se confruntă cu o situație fără precedent. Nu pot începe școala pe 11 septembrie ca ceilalți copii din motive birocratice. „Am fost sunată de educatoare că nu am voie să-l duc la școală”, spune mama unui copil cu autism.

Foto: Pixabay

Silvia S. se pregătea de începerea școlii ca orice părinte când a primit o lovitură cu două zile înaintea începerii școlii. Fără un document, nu are voie să-și ducă băiatul la școală. Document care trebuie eliberat de o comisie, dar care, potrivit femeii, nu se întrunește până la începerea noului an școlar.

„Doresc să atrag atenția asupra unei situații cu care ne confruntăm, noi, părinții cu copii cu dizabilități. Am fost sunată, joi, de viitoarea educatoare a fiului meu, că nu am voie să îl duc la școală. Are 8 ani, cu autism, și ar fi urmat să înceapă școala specială. Ca să meargă la această școală, are nevoie de un document care se numește orientare școlară. Inspectoratul nu are comisie abia după 11 septembrie, dar tot Inspectoratul a trimis un ordin ca copii fără acest act nu au voie să meargă la școală. Inspectoratul își bate joc de copii cu nevoi special”, a spus Silvia pentru monitorulcj.ro.

Femeia se întreabă, totodată, și în cat timp vor primi copiii acel document.

„O zi, o săptămână, o lună, 3 luni? Cât durează? Are mare nevoie sa înceapă școala împreună cu restul. Fiind copil cu autism nu putem să schimbăm programul deja prestabilit cum dorim noi. Are nevoie de stabilitate și predictibilitate. Am depus actele pe 25 iulie și n-am primit răspuns. Degeaba sunt la inspectorat, nu răspunde nimeni să îmi ofere informații. Eu ca părinte, unde aș putea apela pentru a primi acea hârtie fără de care fiul meu nu are dreptul la școală?”, mai spune mama.

Potrivit Silviei, este vorba despre Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora din Cluj-Napoca, aflată în subordinea Consiliului Județean.

Ce spune Inspectoratul Școlar Cluj

Reprezentații Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj spun că dosarele sunt procesate „într-un ritm accelerat”, iar documentele sunt necesare pentru integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în în învățământul de masă.

„Referitor la aspectele sesizate cu privire la activitatea Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) din cadrul CJRAE Cluj precizăm următoarele:

Pe toată perioada vacanței de vară a fost asigurat programul cu publicul, atât telefonic cât și fizic, în funcție de solicitări.

Certificatul de orientare școlară și profesională este necesar în vederea integrării copiilor/ elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în învățământul de masă și în învățământul special, conform Ordinului 1985 din 2016.

Dosarele depuse pe perioada verii sunt procesate de către SEOSP într-un ritm accelerat, pentru a facilita integrarea copiilor / elevilor încă de la începutul anului școlar. Evaluarea realizată în cadrul SEOSP este un proces complex, la care participă mai mulți specialiști, tocmai pentru a asigura o orientare școlară optimă a copiilor/ elevilor cu CES, în funcție atât de particularitățile și nevoile fiecăruia, cât și de solicitările părinților.

Asigurăm părinții că toate demersurile realizate în cadrul SEOSP sunt gândite și implementate urmărind în fiecare moment binele copiilor, precum și respectarea drepturilor acestora de a beneficia de toate serviciile educaționale disponibile”, au transmis aceștia la solicitarea monitorulcj.ro.

