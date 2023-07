Admitere liceu 2023. Ghid pentru completarea fișei de înscriere pentru elevii clujeni

După anunțarea rezultatelor finale la examenul de evaluarea națională, elevii pot completa fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2023 vor fi afișate în data de 4 iulie.

În acest an, media generală de admitere se calculează considerând 100% media de la examenul de Evaluare Națională 2023.

Potrivit ordinului ministrului educației privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024, publicat în Monitorul Oficial, media claselor V-VIII nu mai este luată în calcul pentru admiterea la liceu.

Astfel, media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Calendar admitere liceu 2023

Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024, potrivit Broșurii de Admitere 2023 publicată de Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

• 6-7 și 10-17 iulie 2023: Completarea optiunilor în fisele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistati de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Completarea fișelor de înscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care doresc sa participe la admitere in alt judet si depunerea/transmiterea fiselor, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere.

• 6-7 și 10-14 iulie 2023: Verificarea de catre parinti si candidati a corectitudinii datelor din fisa listata de calculator, corectarea eventualelor greseli in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizand aplicatia informatica centralizata.

• 17 iulie 2023: Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata, prin confirmarea operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

• 17 iulie 2023: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul national de admitere prin confirmarea, de catre acestea, a finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.

• 18 iulie 2023: Verificarea si corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidati aflati in baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se sustin probe de aptitudini etc., de catre Comisia nationala de admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti; transmiterea modificarilor la comisia nationala.

• 18 iulie 2023: Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata.

• 19 iulie 2023: Repartizarea computerizata in invatamantul liceal a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022 – 2023.

• 19 iulie 2023: Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati computerizat in invatamantul liceal. Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal din judet/municipiul Bucuresti.

• 20 – 25 iulie 2023: Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati.

• 25 iulie 2023: Transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.

• 26-28 iulie 2023: Rezolvarea de catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti, a situatiilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata.

A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024, se va desfășura în perioada 28 iulie 2023 – 11 august 2023.

