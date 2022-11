Topul celor mai bune universități din România. UBB Cluj se menține pe primul loc

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca se menține pe primul loc în ediția din acest an a Metarankingului universitar.

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea Politehnica din București se mențin pe primele locuri și în ediția din acest an a Metarankingului universitar, realizat independent de un grup de experți din mai multe centre de învățământ superior pe baza principalelor clasamente internaționale și publicat, în noua ediție, de Centrul Qualitas al UBB, potrivit Edupedu.

Topul universităţilor din România, în funcţie de punctajul acumulat

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca Universitatea din București Universitatea Politehnica București Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București Universitatea Transilvania din Brașov Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași Universitatea de Vest din Timișoara Academia de Studii Economice din București Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Metarankingul Universitar-2022 a fost publicat de Centrul Qualitas al UBB (http://qa.ubbcluj.ro/documents/calitate_competitivitate/Metaranking_Universitar_2022_Clasamentul-Universitatilor-Romanesti.pdf) în baza datelor disponibile în rankingurile internaționale ale universităților până la data de 23 noiembrie 2022.

Metarankingul Universitar a fost elaborat și publicat inițial sub egida Ministerului Educației și Cercetării în 2016, cu consultanță internațională. Între 2017 și 2021 Metarankingul a fost publicat sub egida Asociației Ad Astra a Cercetătorilor Români.

Metarankingul Universitar reunește principalele rankinguri internaționale ale universităților, oferind o imagine mai stabilă asupra performanței unei universități, dincolo de performanțele potențial întâmplătoare/fluctuante în anumite rankinguri specifice.

Considerându-se schimbările în modalitatea de înțelegere a rankingurilor universităților și a noului demers CoARA (https://coara.eu/), din 2022 Metarankingul Universitar va fi publicat sub egida Centrului Qualitas al UBB, cu un grup de experți (coautori) interni și externi, cu metodologia elaborată de unii dintre aceștia în 2016 și folosită apoi constant între 2017-2021. În acest fel, prezentarea rezultatelor și concluziilor într-un format mai congruent cu CoARA poate fi mai ușor realizată, practica publicării rankingurilor de o universitate (sau mai multe), cu grup extins de experți, fiind una practicată internațional (ex. rankingul Shanghai între 2003-2009; rankingul Leiden, rankingul NTU, rankingul URAP, rankingul Scimago etc.), alături de rankingurile efectuate de diverse companii private.

De-a lungul celor șapte (7) ani de existență Metarankingul Universitar s-a impus ca unul de referință în spațiul academic și public românesc. În noul context CoARA recomandăm utilizarea lui pentru analize interne ale universităților („benchmarks”) și pentru politici publice bazate pe dovezi, reamintind însă că rankingurile evaluează doar o parte din activitatea academică complexă a universităților, fără a face diferențe de valoare complete și stabile/nemodificabile.

