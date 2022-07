Examenul de admitere la UMF Cluj a avut loc în weekend! Rezultatele au fost publicate

În weekend, peste 1700 de absolvenți de liceu au susținut examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca. Rezultatele examenului au fost deja publicate pe site-ul universității.

Examenul de admitere la UMF Cluj a avut loc în weekend / Foto: UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Examenul de admitere la studiile de licență la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca a avut loc în 23 și 24 iulie și s-a desfășurat fără probleme pentru toți cei implicați, candidați și organizatori.

Examenele de admitere la programele de studiu de licență ale Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca au avut loc în weekend.

„Un weekend plin de emoții pentru cei 1721 de candidați care au susținut examenul de admitere la programele de studiu de licență!

Sâmbătă, a avut loc concursul de admitere la specializările Farmacie, Asistență Medicală Generală, Radiologie și Imagistică, Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare medicală, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică. Rezultatele au fost afișate pe site-ul universității și îi felicităm pe noii noștri studenți!”, au transmis reprezentanții universității clujene.

Rezultatele de la examenele de admitere din 23 iulie 2022 au fost deja publicate aici: https://bit.ly/3zuf4Oo

‍Duminică, peste 1.100 de candidați au susținut proba scrisă pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară.

Probele scrise au avut loc în spații special amenajate, în amfiteatrele universității, dar și la Sala Polivalentă BTArena și la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, în organizarea concursului de admitere fiind implicate 430 de cadre didactice, studenți și personal administrativ din cadrul universității.

Anul acesta, au concurat 1.721 de candidaţi pentru 680 de locuri la buget şi 315 locuri cu taxă. Cele mai căutate specializări au fost Radiologie și Imagistică - cu 4,4 candidați pe un loc la buget, Medicină - cu 3,23 candidați pe un loc la buget, Tehnică Dentară – cu 2,51 candidați pe un loc la buget, Asistență Medicală Generală - 2,36 candidați pe un loc la buget, iar la Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare medicală concurența a fost de 2,32 candidați pe un loc fără taxă. În total, la Facultatea de Medicină s-au înscris 1.432 de candidați, iar la Facultățile de Medicină Dentară și Farmacie s-au înscris 186, respectiv 103 candidați.

Examenul de admitere a constat într-o probă unică, scrisă, în limba română, în sistemul grilă, cu durata de 2 ore.

La programele de studiu Farmacie, Asistență Medicală Generală, Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare Medicală, Radiologie și Imagistică, Tehnică Dentară și Nutriție și Dietetică, nota cea mai mare a fost 10. La programul de studiu Medicină, cea mai mare notă a fost 9,91, iar la Medicină Dentară, 9,31. În total, 40 de candidați au fost admiși cu nota 10.

“A fost un examen dificil pentru că, de la an la an, exigența crește, din dorința de a ne selecta cei mai buni candidați. Cu toate acestea, am avut tineri foarte bine pregătiți și mă bucur să constat că interesul pentru profesiile din domeniul sănătății rămâne ridicat. Și în acest an, concursul de admitere s-a desfășurat în condiții excepționale, astfel încât tinerii candidați să fie în siguranță și să își poată concentra atenția și emoțiile doar în scop constructiv, la rezolvarea grilelor. Le sunt recunoscătoare colegilor mei, care s-au mobilizat exemplar și de această dată. Îi felicit și le urez succes viitorilor noștri studenți”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Rezultatele examenului au fost făcute publice pe site-ul universităţii şi afișate la avizierele de pe str. Victor Babeș nr. 8. Rezultatele finale, după contestații, se vor afișa în data de 26 iulie, iar candidații declarați admiși își vor putea confirma locul în perioada 29 iulie - 12 august.

