Prețurile locuințelor din Cluj vor EXPLODA în 2022. Perioada sărbătorilor, „moment de respiro” pentru imobiliare

Prețurile apartamentelor de vânzare vor exploda în anul 2022, prevăd specialiștii în imobiliare. Cumpărătorii din Cluj sunt tot mai atrași de locuinețele de la periferie sau de la țară, care s-ar putea scumpi semnificativ după sărbători.

Atât în Cluj, cât și în alte orașe mari din România, specialiștii în imobiliare prevăd maxime istorice ale prețurilor apartamentelor de vânzare în anul 2022, potrivit zf.ro.

În Cluj-Napoca datele blitz. ro au arătat o creștere de aproape 9% la locuințe în luna decembrie, față de aceeași perioadă din anul 2021.

Aceleași date arată că prețurile la apartamentele de vânzare au ajuns la o medie de 1.960 de euro pe metru pătrat în această lună.

Perioada sărbătorilor, „pauză” pentru imobiliare

Deși prețurile sunt în continuă creștere, perioada sărbătorilor va fi o „pauză” pentru piața imobiliară. Totuși, specialiștii în imobiliare spun că după sărbători trendul va fi din nou crescător, iar prețurile pe metru pătrat vor atinge „maxime istorice” în 2022.

„Pe sfârşit de an vorbim de o uşoară stagnare în dinamica tranzacţională, ca urmare a perioadei apropiate de sărbători, însă, începând cu luna ianuarie 2022, trendul va fi din nou unul crescător şi, potrivit analizelor noastre, preţurile pe metru pătrat vor atinge maxime istorice (...) Cauzele creşterii preţurilor sunt inflaţia şi banii din piaţă uşor de accesat. În plus, criza materiei prime a generat scumpirea materialelor de construcţie, ceea ce a dus, în cele din urmă, la creşterea costurilor dezvoltatorilor imobiliari”, a spus CEO-ul companiei imobiliare Blitz, Cătălin Priscorniţă, pentru sursa menționată.

Antonio Boja, agent imobiliar la Panoramic Imobiliare Cluj, a declarat pentru monitorulcj.ro că sigur de sărbători piața va stagna, la fel cum se întâmplă în fiecare an, dar în primăvară cererile vor fi mult mai mari.

De asemenea, Boja consideră că prețurile vor crește mult în 2022, în special în zonele de periferie, unde cererile sunt multe:

„Eu cred că o să crească prețurile și o să fie și multe persoane interesate. De obicei, pe final de an nu prea cumpără lumea. Fiecare așteaptă primăvara. Atunci cred că e sezonul în care începe toți oamenii să cumpere. În fiecare an după ce treceau sărbătorile, în special prin februarie - martie, se cumpăra mult și atunci sunt cereri mari. Consider oricum că o să mai crească prețurile, cel puțin pe zonele de periferie. Din câte am observat în zone apropiate de centru în Cluj-Napoca nu se mai cumpără așa mult. Cred că oamenii așteaptă o stabilizare”, a spus Antonio Boja.

Cerere pentru apartamente la periferie

Cumpărătorii și-au schimbat preferințele în pandemia de Covid-19 și și-au îndreptat atenția către periferia orașului sau chiar mediul rural.

Când vine vorba de apartamente, cumpărătorii se orientează către „dormitorul Clujului”, mai exact Floreștiul. Antonio Boja a comparat un apartament din cartierul Bună Ziua ultrafinisat cu unul asemănător la periferie lângă Vivo, dar mult mai ieftin și mult mai căutat. Zonele periferice încep să fie mai atrăgătoare, fiindcă devin și mai accesibile:

„În cartierul Bună Ziua un apartament destul de spațios, de aproximativ 50-60 de metri pătrați, plus terasă de 100 de metri pătrați, ajunge la 140.000 de euro. Totuși, nu prea cumpără lumea, chiar dacă e în stadiul de ultrafinisat. În acea zonă prețul pe metru pătrat ar ajunge undeva la 2.500 (intră în calcul și terasa respectivă și finisajele). Deci, din punctul meu de vedere, un preț rezonabil. Dar nu se cumpără.

O altă proprietate e în zona Vivo, la intrare în Florești, care ar ajunge la 90.000 de euro. Apartamentul e de 57 de metri pătrați. Acolo am primit multe telefoane, e tot în stadiu finisat. Mă gândesc că din cauza prețurilor exagerate din Cluj-Napoca începe lumea să caute în zone mai retrase. Și mijloacele de transport în comun au ajuns să fie accesibile în zona străzii Răzoare din Florești. Văd că foarte mulți oameni optează pentru varianta asta, locuințe la periferie”, a mai spus agentul imobiliar intervievat de monitorulcj.ro.

Case la țară sau la periferie, foarte căutate

Casele au ajuns la mare căutare în rândul cumpărătorilor, mai ales în zone periferice cum ar fi strada Voroneț din Cluj-Napoca sau chiar în zone rurale cum ar fi Baciu și Chinteni.

Locuințele de acest fel sunt mai căutate de familii, persoane cu un job stabil sau care lucrează în zona industrială, spune agentul imobiliar:

„Sunt foarte mulți oameni care își caută case. Mulți caută în Baciu. Acolo suma unei case ar ajunge la 160.000 de euro. Ar fi cam 1.230 euro pe metru pătrat, cu stadiu de semifinisat. Dacă stai să calculezi, dacă îți cumperi un apartament în Cluj-Napoca la 50-60 de metri pătrați dai cam 120-130.000 de euro, aproximativ, depide de zonă. Dacă mai pui 30.000 de euro peste aceștia cumperi o casă în Baciu. Într-adevăr zona este un pic mai retrasă, dar și acolo s-a mai fluidizat traficul. Cred că urmează oricum să avanseze zonă. În Chinteni mai este cererea mare, se caută mult case.

De asemenea, mulți oameni caută pe strada Voroneț sau în zona străzii Oașului din Cluj-Napoca. În mare parte, cine își ia casă are deja un copil, un job stabil sau lucrează în zona industrială. Dar tinerii rămân la apartamente în continuare.”

