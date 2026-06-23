Frații Pavăl, undă verde pentru preluarea Carrefour România: Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția

Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding.

Frații Pavăl, undă verde pentru preluarea Carrefour: Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția| Foto: DepositPhotos.com

Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding, proprietarul Dedeman

Tranzacția prin care Pavăl Holding intenționează să preia grupul Carrefour în România, respectiv Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L., a fost autorizată de Consiliul Concurenței, potrivit unei informări publicate marți.

Frații Pavăl, undă verde pentru preluarea Carrefour România: Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția

„În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața romȃnească sau pe o parte semnificativă a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”, informează Consiliul Concurenței.

Deși activitățile celor două grupuri implicate în tranzacție nu se suprapun, autoritatea de concurență a analizat posibilele efecte ale operațiunii atât pe piața achizițiilor de bunuri de consum curent, preponderent alimentare, la nivel național, cât și pe piața comercializării cu amănuntul a acestor produse către consumatorii finali.

„Astfel, analiza a vizat, pe de o parte, relația dintre retaileri și producători sau distribuitori, în care retailerii acționează în calitate de cumpărători, iar, pe de altă parte, relația dintre retaileri și consumatorii final”, potrivit Consiliului Concurenței.

Decizia urmează să fie publicată pe site-ul autorității naționale de concurență.

Frații Pavăl achiziționează Carrefour România

În februarie 2026, Carrefour anunța negocieri exclusive cu Pavăl Holding în vederea transferului operațiunilor sale din România, valoarea tranzacției se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro.

„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluția modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi și ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relația cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor românești. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos crește doar alături de comunitatea care îl susține”, declara în februarie 2025 Dragoș Pavăl, președintele Pavăl Holding și Dedeman.

Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount, și a înregistrat vânzări brute (TTC) de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 și estimat 2025, reprezentând circa 3,5% din vânzările totale ale Grupului.

Grupul Pavăl Holding, deținut de Dragoș și Adrian Pavăl, este prezent în România prin companii active în mai multe sectoare economice, printre care cea mai cunoscută este rețeua de magazine de bricolaj Dedeman. De asemenea, Grupul este implicat în comercializarea cu amănuntul de produse farmaceutice și para-farmaceutice, comercializarea de produse de larg consum, alimentare și nealimentare, în special cele destinate copiilor și mamelor/familiei, fabricarea de produse pentru construcții, întreținerea și repararea autovehiculelor, precum și activități de dezvoltare imobiliară, închiriere și subînchiriere de bunuri proprii sau închiriate.

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Foto: DepositPhotos.com

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