A început Aviation-Event 2025 CLJ. David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj: „Acest eveniment este o forță aici”

Industria globală a aviației s-a reunit la Aviation-Event 2025 CLJ, găzduit de Aeroportul Cluj.

Industria globală a aviației s-a reunit, vineri, 21 martie, la Aviation-Event 2025 CLJ, găzduit de Aeroportul Internațional Cluj, în parteneriat cu Asociația Aeroporturilor din România.

Acest eveniment de prestigiu a adus împreună experți de top, importanți factori de decizie din domeniul aviației și părți interesate pentru a discuta provocările esențiale și oportunitățile transformatoare care modelează sectorul aviației în 2025 și în viitor.

Aviation-Event 2025 CLJ este o platformă internațională de referință pentru stimularea colaborării și impulsionarea inovației într-un domeniu aflat în continuă schimbare. Participanții vor explora subiecte-cheie, inclusiv strategii pentru sustenabilitate prin tehnologii ecologice și emisii de carbon net zero, optimizarea experienței pasagerilor prin soluții fluide și orientate pe client, precum și abordarea provocărilor de reglementare, susținând în același timp reziliența economică și creșterea industriei.

Evenimentul a inclus prezentări susținute de speakeri de renume, reprezentând companii aeriene, autorități aeroportuare, agenții de reglementare și organizații internaționale. De asemenea, panelurile de discuții vor aborda cele mai recente progrese și provocări din industrie, oferind o perspectivă orientată spre viitor.

În deschidere au vorbit David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj, Emil Boc, primarul Clujului, Maria Forna, prefectului Clujului și Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

Emil Boc: „Este ceva fabulos”

Primarul Emil Boc a transmis un mesaj video în deschiderea evenimentului.

„Vă urez bun venit în Inima Transilvaniei, Cluj-Napoca. Vreau să îmi exprim aprecierea pentru munca pe care a făcut-o David Ciceo și echipa lui, deoarece au reușit să crească traficul aerian de pasageri din Cluj-Napoca de la un sfert de milion, la aproape patru milioane. Este ceva fabulos. Un semn de recunoaștere a muncii. De aceea Cluj-Napoca e o poartă de acces către lume. Avem oportunitatea de a călătorii peste tot în lume”, a declarat edilul Clujului.

Maria Forna: „Aeroportul a demonstrat constant că este un real motor economic ”

Maria Forna, prefectul Clujului, s-a aflat la evenimentul organizat la Cluj, iar aceasta a declarat că evenimentul reprezintă „o oportunitate de a evidenția transformarea și inovarea din domeniul aviației.”

„Mă bucur să fiu aici alături de experți din domeniu. Evenimentul reprezintă o oportunitate de a evidenția transformarea și inovarea din domeniul aviației. Aeroportul Internațional «Avram Iancu» Cluj este al doilea cel mai mare aeroport din România și poartă cu mândrie numele de «Poarta Aeriană a Transilvaniei». Aeroportul a demonstrat constant că este un real motor economic și de conectivitate și a reușit să depășească pragul de trei milioane de pasageri. Acest succes nu este accidental, ci rezultatul muncii tuturor: echipei de management a aeroportului, autorităților locale și instituțiile partenere. Evenimentul de azi aduce laolaltă experți de la diferite instituții publice și private”, a spus Maria Forna,

David Ciceo: „ Acest eveniment este o forță aici, la Cluj”

David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj, a vorbit în cadrul conferinței de importanța organizării acesteia la Cluj-Napoca și care sunt planurile de viitor.

„În primul rând, aș dori să vă mulțumesc vouă, tuturor participanților, pentru că sunteți aici la acest eveniment (…) Acest eveniment este o forță aici, la Cluj. Este deja o tradiție și suntem foarte bucuroși să aducem împreună multă experiență. Este o rețea foarte bună. Este o oportunitate bună de a împărtăși cele mai bune practici. Pentru cooperarea internațională, este foarte important pentru aviație. Traficul nostru în Cluj este 90% internațional. ACI Europe ne-a ajutat foarte mult și am învățat multe. Astfel de conferințe reunesc oameni din aeroporturi, din diferite părți ale aviației, inclusiv jurnalişti. După cum am spus, este foarte important să împărtășim cele mai bune experiențe. Transilvania este o zonă foarte frumoasă și ne bucurăm că prin acest eveniment am contribuit la promovarea Cluj-Napoca, Clujului și a regiunii. De asemenea, la edițiile anterioare, jurnaliștii străini care au participat, și o parte dintre ei, mă bucur, sunt din nou aici, ne-au spus că ar trebui să promovăm mai mult Transilvania, să promovăm mai mult România și a avea 45 de destinații este foarte important și pentru turism (…) În ce privește extinderea aeroportului, avem discuții cu autoritățile locale astfel încât să ne putem adapta țintelor noastre de viitor. În primul rând, este vorba de decarbonizare. Cel mai mare proiect al nostru este extinderea pistei și, odată ce acesta este realizat, este o reală oportunitate pentru noi și ar putea permite introducerea unor zboruri transatlantice”, a transmis David Ciceo.

Promovarea inovației în aviație

Prin colaborarea cu Asociația Aeroporturilor din România, evenimentul a subliniat un angajament comun al aeroporturilor pentru promovarea inovației în aviație și abordarea provocărilor internaționale

Aeroportul Internațional Cluj, primul aeroport regional din România și principala poartă aeriană către Transilvania, oferă un cadru ideal pentru acest schimb global de idei. Cu o localizare strategică și un angajament puternic pentru inovare, Aeroportul Internațional Cluj reflectă dinamismul industriei aviatice, fiind gazda perfectă pentru acest eveniment prestigios.

„Aviation-Event aterizează din nou la CLJ, în Cluj-Napoca, România, pentru a patra oară consecutiv. Un succes remarcabil pentru Aviation-Event, dar și mai mult pentru Aeroportul Internațional Cluj”, a declarat Marcel Riwalsky, CEO, Aviation-Event.

Aviation-Event este o platformă de top pentru networking, schimb de perspective și discuții de politică în industria aviației. În fiecare an, Aviation-Event organizează conferințe importante în Europa, reunind lideri ai companiilor aeriene, aeroporturi, agenții guvernamentale și furnizori de tehnologie pentru a sprijini colaborarea și inovația. Printr-un angajament continuu pentru dialogul în industrie, Aviation-Event joacă un rol esențial în conturarea viitorului aviației.

