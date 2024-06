Experți IT de top din 10 țări vin săptămâna aceasta la Cluj. De la inteligență artificială până la magie, autopsie de testing și salvarea vieții.

Cel mai important eveniment de testing din România începe miercuri, 12 iunie, la Cluj-Napoca. Câteva sute de pasionați și experți în testing și IT își dau întâlnire la cea de-a 14-a ediție Romanian Testing Conference (RTC).

Conferința va găzdui cea mai mare Testopsy (Testopsie), o sesiune interactivă prin care participanții vor diseca, identifica și evalua riscuri într-un mod inedit. Totul e posibil prin colaborare, muncă în echipă și schimbarea perspectivei din care vor privi aplicația. Tehnicile pe care le vor testa îi vor ajuta mai apoi în munca lor de zi cu zi.

„Se vorbește extrem de mult în ultimele luni despre criza din zona IT, inteligența artificială și bula care se sparge încet-încet. Domeniul IT și testingul sunt supuse permanent schimbării - uneori în bine, alteori în mai puțin bine, iar rolul nostru, ca organizatori, e să aducem împreună oameni care pot învăța unii de la alții, pot căuta împreună soluții, pot schimba perspectiva și pot vedea lucrurile mai profund, nu doar la suprafață. De aceea ediția din acest an aduce în prim-plan două lumi paralele: coborârea în adâncuri și explorarea lumilor nevăzute”, spune Andrei Conțan, tester și co-fondator Romanian Testing Conference.

Speakeri din 10 țări vor ajunge la Cluj-Napoca

Ediția din acest an aduce în prim-plan speakeri din 10 țări care vor împărtăși din experiența lor, din greșelile și din reușitele lor profesionale. Unul dintre invitații din prima zi a RTC este cunoscutul jurnalist Vitalie Cojocari. El va explora spațiul de intersecție dintre jurnalism și testare - de la investigație, la raportare, chestionare, toate împachetate și prezentate ca tehnici de comunicare. Tot în prima zi, Rachel Kibler - tester și muzician - care va aborda teme ce țin de epidemia globală a secolului XXI: stresul.

Cea de-a doua zi vine cu 2 track-uri și prezentări despre tehnici de testare, inteligență artificială, dezbateri, în timp ce ziua a treia va fi una practică și va cuprinde workshopuri care îi vor duce pe participanți în teme precum automatizare, eficiența muncii, cultura calității, AI, API Testing, Cypress, SDLC și altele.

Printre speakerii și facilitatorii ediției se numără Lena Nyström, Dana Aonofriesei, Huib Schoots, Paul Holland, Christian Baumann, Vitalie Cojocari, Sasirekha Palanisamy, Gil Zilberfeld, Lalitkumar Bhamare, Melissa Tondi, Mathias Jansson, Grzegorz Niczyporuk, Daniel Nilsson, Nicole van der Hoeven, Gem Hill, Bianca Vadean, Aaron Ingram.

Detalii despre întregul program Romanian Testing Conference și cum puteți participa găsiți pe www.romaniatesting.ro.

