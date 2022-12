Cât îi va costa pe clujeni factura la căldură?

Tarifele pentru energia termică vor crește, de anul viitor, cu 42%. Vorbim de 20.700 de apartamente care mai sunt conectate la sistemul centralizat de termoficare.

Sursă foto Facebook Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

În ultimii 20 de ani, peste 63.000 de clujeni s-au debranșat de la sistemul de termoficare. Conducerea Regiei de Termoficare spune că va investi masiv pentru a reduce pierderile de căldură și speră că în acest fel cea mai mare parte a clujenilor să se (re)întoarcă la sistemul de termoficare.

Consilierii locali au aprobat, marți, noile prețuri și tarife pentru energia termică livrată populației de către Societatea Termoficare Napoca SA și a prețului local al energiei termice facturată populației.

„În ceea ce privește energia termică, prețul de facturare la populație va fi de 395 de lei. Ca să menținem acest preț, față de prețul anterior, s-a dublat prețul la gaz, și noi am mărit subvenția de la primărie de la 9 milioane de euro la aproape 11 milioane de euro pentru a menține un cost al gigacaloriei cât se poate de jos în condițiile date. De asemenea, partea plină a paharului, dacă se poate considera așa, constă în aceea că mai sunt două ajutoare suplimentare pentru persoanele cu venituri mai mici, care stau la dispoziția lor să fie accesate, este vorba de ajutorul de încălzire care se acordă pe bază de solicitare pe perioada iernii ca și până acum și, de asemenea, Guvernul are un program nou de sprijin acordat categoriilor vulnerabile, un ajutor în valoare de 1.400 lei pentru plata facturilor la energie și acesta se acordă pensionarilor, cetățenilor cu venituri reduse până la 2.000 de lei pentru a putea fi sprijiniți la plata facturilor la energie termică. Noi am făcut tot ce ne-a stat în putință să majorăm subvenția de la 9 la 11 milioane de euro și să păstrăm un preț cât de cât suportabil pentru populație”, a spus primarul Emil Boc.

Consilierii USR s-au abținut de la vot. „Creșterea e de 42% și e cea mai mare creștere la nivelul orașelor analizate în referatul de aprobare. Având în vedere că în fiecare an rămân bani în buget pe execuția bugetară, vă propunem să creștem subvenția acordată clujenilor, astfel încât creșterea de preț pentru populație să nu fie de 42% ci să se limiteze la un maxim de 25%. O majorare cu 42% a tarifelor pentru energia termică este o creștere prea abruptă și nu o vom susține și vom vota împotriva acestui proiect”, a spus consilierul local Alexandra Oană (USR).

Cum se prezintă situația în țară

Prețurile locale de facturare pentru populație aprobate de către alte orașe

Preț de facturare la populație cu TVA 5% (perioada noiembrie – martie)

Pitești 455 lei/gcal, Constanța 450 lei/gcal, Drobeta Turnu Severin 450 lei/gcal, Craiova 441 lei/gcal, Timișoara 427 lei/gcal, Oradea 373 lei/gcal, Cluj-Napoca 395 lei/gcal

Preț de facturare la populație cu TVA 19 % (perioada aprilie – octombrie)

Pitești 516 lei/gcal, Constanța 510 lei/gcal, Drobeta Turnu Severin 510 lei/gcal, Craiova 499 lei/gcal, Timișoara 483 lei/gcal, Oradea 422 lei/gcal, Cluj-Napoca 447 lei/gcal

