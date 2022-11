Peste 63.000 de clujeni s-au debranșat de la sistemul de termoficare în ultimii 20 de ani. Cum vrea Regia de Termoficare să-și recâștige clienții

În ultimii 20 de ani, peste 63.000 de clujeni s-au debranșat de la sistemul de termoficare. Conducerea Regiei de Termoficare spune că va investi masiv pentru a reduce pierderile de căldură și speră că în acest fel cea mai mare parte a clujenilor să se (re)întoarcă la sistemul de termoficare.

În prezent, doar 20.700 de apartamente mai sunt conectate la sistemul centralizat de termoficare, potrivit datelor prezentate în Consiliul Local de către Emil Miron, directorul Regiei de Termoficare Cluj-Napoca.

Monitorul de Cluj a arătat zilele trecute că aproape o treime din căldura care intră în Cluj se pierde din cauza instalaţiilor foarte vechi, iar o mare parte din sistemul de transport și distribuție a energiei termice are durata de viață depășită, iar, an de an, se cheltuie milioane de lei pentru modernizarea țevilor.

„20.700 de apartamente sunt conectate astăzi la sistemul de termoficare (...) Producerea simultană de energie electrică și termică este una din soluțiile pe care strategia realizată de colectivul de specialiști de la Universitatea Tehnică a propus-o. Suntem în curs de evaluare a ofertelor pe studiile de fezabilitate, care au o valoare totală de 70 de milioane de euro, sunt pe zona CTZ Pata, respectiv Mărăști, primul studiu, cu o valoare de 61 de milioane de euro, acesta conține investiții în sursă, înlocuirea rețelei de transport cu o rețea nouă, înlocuirea rețelelor de distribuție cu rețele noi. Din valoarea menționată, aproximativ 90% o reprezintă rețelele de transport și distribuție. Cel de-al doilea studiu cuprinde 2 insule de energie cu trei centrale, alta patru centrale, principiul este același ca și insula de energie din Gheorgheni, de data aceasta o centrală conducătoare, rețele de interconectare cu celelalte centrale și instalarea unor unități de cogenerare în centralele conducătoare”, a spus Miron, marți, în ședința extraordinară de Consiliu Local care a aprobat Bilanțul energetic al sistemului public de alimentare cu energie termică al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2021 și aprobarea pierderilor.

Investiții în sisteme noi cu pierderi minime

„Apreciem că în aproximativ 10 zile analiza pe studiile de fezabilitate se va încheia, va urma etapa de contractare, aproximativ 60-90 de zile vor fi necesare pentru realizarea studiilor de fezabiltate, urmând ca anul viitor să se organizeze licitația pentru realizarea proiectului tehnic și apoi licitația pentru achiziție și montaj. Strategia aprobată de Consiliul Local în urmă cu câteva luni, care are o valoare totală de 205 milioane euro, din această valoare, rețelele reprezintă cea mai mare a investiției, respectiv 150 de milioane de euro. Se va face un efort deosebit atât de către primărie, cât și de unitatea noastră, pentru a determina un sistem de energie modern cu pierderi minime și cu o eficiență ridicată. Așteptăm ca cea mai mare parte a clujenilor să se (re)întoarcă la sistemul de termoficare. În anul 2001, când sistemul de termoficare avea niciun apartament deconectat, deținea 84.000 de apartamente. Diferența între 84.000 și 20.700 arată câte apartamente sunt deconectate”, a mai spus Emil Miron.

Cât vor plăti clujenii pentru căldură?

Deocamdată, noile tarife se lasă așteptate.

„În ce privește tarifele, avem următoarea procedură. Ele trebuie să conțină elemente concrete vizavi de toate cifrele pe care le propunem acolo. Dacă avem toate elementele din bilanțul energetic, dacă avem prețul gazului, pot să vă spun că la acest moment nu avem prețul energiei electrice. De ce? Pentru că ordonanța 27 care este cea care va stabili prețul plafonat, încă este în discuție la Camera Deputaților. Așteptăm din zi în zi să existe acea aprobare și să vedem cât este prețul plafonat al energiei electrice. Precizăm că la gazul metan avem preț plafonat, este 13 lei pe megawatt fără TVA. Fără prețul energiei electrice nu putem construi tariful. Aceasta este o chestiune care se va clarifica zilele următoare, după o decizie a Camerei Deputaților. Nu pot să vă pun acum la dispoziție nicio informație legată de tarif pentru că nu-l pot construi”, a mai spus directorul Regiei de Termoficare.

Investiții de 45 de milioane de euro

„Dacă discutăm de volumul investițiilor realizat în ultimul an pot să vă spun că acesta e în jurul a 45 de milioane de euro. Aceste investiții s-au concretizat în modernizarea tuturor surselor, respectiv cazanele, sistemele de pompare, de automatizare, din cele 70 de centrale ale municipiului. Aceste centrale sunt conectate cu dispeceratul unității. În ce privește rețelele de termoficare, nivelurile din audit sunt ridicate, tocmai de aceea am arătat că strategia își propune ca marea majoritate a resurselor care vor fi alocate în următorii 10 ani să fie alocate în modernizarea/înlocuirea rețelelor pe care le deținem. Aproximativ 10 milioane de euro au fost investiții realizate în rețele. În ce privește întreținerea acestora avem contoare prin care măsurăm lucrările de energie spre toți consumatorii. Noi intervenim cu echipe în fiecare zi, când apar pierderi masice la rețelele pe care le deținem. În Cluj, în ultimii ani, întreruperile în livrarea furnizării energiei au fost extrem de rare. Pierderile cele mai ridicate sunt pierderile prin izolațiile conductei respective. Cele mai multe conducte sunt vechi, chiar dacă ele sunt întreținute”, a conchis Miron.

În 2001, Regia de Termoficare avea 1.200 de salariați. Astăzi, compania are 105 angajați.

Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca

„Așteptăm hotărârea de Guvern să vedem care va fi tariful plafonat pentru Compania de Termoficare, 1 leu, 1,3 lei sau cât va stabili Guvernul. Vom veni în fața Consiliului Local cu noile prețuri la termoficare în funcție de legislație. Nu putem avansa astăzi un tarif".

